100 Yıl Önce Suriye'ye Bir Bakış - Son Dakika
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Sağlık

100 Yıl Önce Suriye'ye Bir Bakış

Kemal Selekoğlu, 100 yıl önceki Suriye'yi sergileyen fotoğraflarla Osmanlı'nın birlikteliğini anlatıyor.

12.12.2024 22:16
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Fotoğraflarla 100 yıl öncesi Suriye

ADANA - Kuvayi Milliye kahramanı, Sivas Kongresi Delegesi, Atatürk'ün silah arkadaşı, Adana cephesi öncülerinden Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu, 100 yıl önce Suriye topraklarının Osmanlı Devleti sınırları içinde olduğunu o dönem etkin ve mezhep ayrımı olmadan herkesin kardeşçe yaşadığını söyledi.

Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal ve Cemal Selekoğlu tarafından orijinal negatifleri korunarak günümüze kadar gelen Hama, Humus, Halep Hicaz Yolu fotoğrafları açık hava müzesinde sergiledi. Kemal Selekoğlu fotoğraflarla Suriye'de 100 yıl önce yaşananlara ışık tutulduğunu ifade etti.

Kemal Selekoğlu, "Bu fotoğraflar o dönem hakimiyetimiz altında olan Halep, Hama, Humus'tan Mekke-Medine'ye kadar olan bölgelerde yaşanan zorlu şartları anlatıyor. Ayrıca ecdadımız hem etnik, hem mezhebi yönden hiçbir kesimi incitmediğini de görüyoruz. Bunlar geçmiş devletimiz Osmanlı döneminde hüküm sürdüğümüz Hicaz Cephesinden olan kareler. Sınırımızdan tutun Halep, Hama ve Mekke, Medine'ye kadar uzanan Osmanlı askerlerinin bölgedeki görev almaları yer almakta. O dönem fotoğrafa bakınca da görüyoruz ki Osmanlı Devleti hiçbir mezhebi ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde bölgede huzur ve güveni sağlamış. Birinci Dünya Savaşı yaklaşması ile İngiliz ve Fransızların müdahaleleri sonrası bölgede savaşlar yaşanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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