112 görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı - Son Dakika
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112 görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı

19.07.2022 15:22

112 görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı Batman'da 10 aylık bebek sağlık personelinin telefon yönlendirmesiyle kurtuldu Batman'da 112 Acil Servis görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Sezai Birel, boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeğin ebeveynini telefonla...

112 görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı

Batman'da 10 aylık bebek sağlık personelinin telefon yönlendirmesiyle kurtuldu

BATMAN - Batman'da 112 Acil Servis görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Sezai Birel, boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeğin ebeveynini telefonla yönlendirerek çocuğun hayatının kurtulmasını sağladı.

Olay, dün Batman'da yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kadının bebeğinin nefes alamadığını ve morardığını ifade ederek yardım sağlık personelinden yardım istedi. Gelen çağrıyı karşılayan 112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Sezai Birel, panik halinde durumu anlatmaya çalışan bebeğin annesine sakin olmasını ve söylediklerini hemen yapmasını istediğini söyledi. Birel,"Gelen çağrıda bebeğin annesi olduğunu belirten kadının çığlıkları yükseliyordu. O sırada komşusu olduğunu söyleyen Yusuf Özdemir, telefonu alarak bizimle iletişimde oldu. Bebeği yüz üstü çevirip, bebeğin sırtına vurmasını istedik. Bizim yönlendirmelerimizle nefes borusunu tıkayan cismin çıkmasını sağladık. Minik bebeğin ağlama sesini duyunca nefes almaya başladığı bilgisini teyit ederek, anneye sakin kalmasını, bulundukları adrese ambulans ve sağlık görevlilerinin yönlendirilmiş olduğunu belirttim. Karşılaşılan acil bir durumda sakin kalmanın ve yapılacak müdahale büyük önem taşıyor" dedi.

Sağlık çalışanının yönlendirmesiyle bebeğin boğazını tıkayan cismi çıkaran ailenin komşusu Yusuf Özdemir, "Dilvin bebek ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilir. 112 görevlisinin tarifi ile bebeği kurtarabildim. İyi ki varsınız çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Olay yerine kısa zamanda ulaşan 112 ekipleri 10 aylık bebeğin rahat şekilde nefes aldığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmayan minik bebeği daha sonra tekrar ziyaret eden sağlık görevlileri bebeğin genel durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

YORUMLAR
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KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI KOMŞU, BOĞAZINA CİSİM KAÇAN BEBEĞİ 112 GÖREVLİSİNİN TALİMATLARIYLA KURTARDI Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlar ilginç yöntemlerle serinliyor Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlar ilginç yöntemlerle serinliyor
Kaynak: İHA

Yusuf Özdemir, Batman, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 112 görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 112 görevlisi telefon desteğiyle 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı - Son Dakika
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