Üye Girişi
'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi - Son Dakika

'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi

11.02.2022 15:56

'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi Samsun'da 2021 yılında 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale edildi Samsun'da "112 Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü envanterine eklenen 2 yeni ambulans ve 2 yeni UMKE kurtarma aracının tanıtımı yapıldı.

'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi

Samsun'da 2021 yılında 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale edildi

SAMSUN - Samsun'da "112 Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü envanterine eklenen 2 yeni ambulans ve 2 yeni UMKE kurtarma aracının tanıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen etkinlikte ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD, orman işletme, sahil güvenlik ve Yeşilay ekipleri tarafından stant kuruldu. Kurulan stantlara etkinliğe katılan öğrencilere ve vatandaşlara kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte özellikle vatandaşlara ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD, orman işletme, sahil güvenlik birimlerinin acil çağrı numaralarının 112 numarası altında toplandığı anlatıldı. Akabinde ise sağlık filosuna katılan 4 yeni aracın kurdele kesimi gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bugün 112 Günü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Burada 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımı oldu. Aynı zamanda Samsun'a yeni gelen araçlarımızın tanıtımını gerçekleştirmiş olduk. Sağlık Bakanlığımız tarafından Samsun'a 2 tane yeni ambulans, 1 tane 4x4 UMKE kurtarma aracı, 1 tane 4x2 UMKE kurtarma aracı verildi. Toplam 4 araç bizim İl Sağlık Müdürlüğü envanterine girerek hem arama kurtarma hem de acil yardım olarak hizmete başlamış oldu. Bununla birlikte Samsun'da ambulans sayımızı 77'ye ulaştı. Bu 77 ambulans ile acil vakalara hızla ulaşıyoruz. 4x4 aracımızı Vezirköprü ilçemize veriyoruz. Vezirköprü'de kırsal kesimde ambulansın hizmet vermesi için hem de dağlık alan olduğu için oraya verdik. Samsun'a hayırlı olsun. Acil sağlık hizmeti her zaman olduğu gibi şimdi acil hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı. Etkinlikte Samsun'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 milyon 623 bin 233 çağrı düştüğü, 427 bin 973 vatandaşın acil durumuna müdahale edildiği bilgisi verildi.

'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi
'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi
'112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi

YORUMLAR
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ambulans, Samsun, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık '112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: '112 Günü'nde sağlık filosuna ambulans takviyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement