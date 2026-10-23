131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkari'ye 56 hekim kadrosu tahsis edildi - Son Dakika
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131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkari'ye 56 hekim kadrosu tahsis edildi

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131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkari\'ye 56 hekim kadrosu tahsis edildi
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Hakkari'ye 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi. Kadroların 3'ü yan dal uzmanı, 27'si uzman hekim ve 26'sı pratisyen hekimden oluşuyor; romatoloji ve acil tıp gibi branşlarda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hakkari'ye 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 3 yan dal uzmanı, 27 uzman hekim ve 26 pratisyen hekim olmak üzere toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi.

Hakkari'nin sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente toplam 56 hekim kadrosu tahsis edildi. Hakkari Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, kadroların 3'ü yan dal uzmanı, 27'si uzman hekim ve 26'sı pratisyen hekimden oluşuyor. Tahsis edilen kadrolar kapsamında romatoloji, tıbbi onkoloji, acil tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, halk sağlığı, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, üroloji gibi birçok branş yer alıyor.

Ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, tıbbi biyokimya ve tıbbi patoloji alanlarında da hekim kadroları tahsis edildi.

Kaynak: İHA
HakkariGüncelSağlıkSon Dakika

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