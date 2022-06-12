2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor - Son Dakika
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2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor

12.06.2022 12:58

2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor Osmaniye'de zona teşhisi konulan ve kol ağrısından dolayı uyuyamayan, gece gündüz feryat eden Erdal Bostanoğlu derdine çare arıyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zona teşhisi konulduktan sonra yapılan bir iğne ile kolu simsiyah olan...

2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor

Osmaniye'de zona teşhisi konulan ve kol ağrısından dolayı uyuyamayan, gece gündüz feryat eden Erdal Bostanoğlu derdine çare arıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zona teşhisi konulduktan sonra yapılan bir iğne ile kolu simsiyah olan 32 yaşındaki Erdal Bostanoğlu, 2 aydır acı çekiyor. Çektiği kol ağrısından dolayı 2 aydır uyumayan gencin feryadı ise görenlerin yüreğini dağlıyor.

Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı Köyünde yaşayan Erdal Bostanoğlu'na geçtiğimiz yıl Lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Kanserle mücadele eden ve tedavi süreci devam eden genci sağ kolunda iki ay önce uyuşukluk başladı ve ağrılı siyah benekler oluştu. Kadirli ilçesindeki bir sağlık kuruluşuna giden Erdal Bostanoğlu'nun koluna bir iğne yapıldı. Yapılan iğnenin ardından ağrıları daha da artan Bostanoğlu'na Adana Balcalı Hastanesinde Zona hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede birkaç gün kalan ardından da taburcu olan Erdal Bostanoğlu köyüne döndükten sonra sağ kolu tamamen siyah rengi aldı. Ağrıların şiddeti her geçen gün artan genç, yaklaşık 2 aydır acıdan kıvranıyor, ne uyuyabiliyor ne de feryadı yakınlarını uyutuyor.

24 saat acı çeken Erdal Bostanoğlu'na hiçbir ağrı kesici ise etki etmiyor. Erdal Bostanoğlu'nun annesi Ayşe Bostanoğlu, "Bir gece uyuyorduk. Oğlum uyandı annem kolum uyuştu dedi. Sabah oldu Kadirli'ye gitti. Orada doktor bir iğne vurmuş. Oğlum buna baktın mı bakmadın mı ne iğnesiymiş biraz ağrısını kesmez mi dedim. Daha sonra Adana'ya götürdük 2 aydır böyle bağırıyor. Hiçbir uyuma yok sadece bağırıyor." dedi.

Ne yaptılarsa bu ağrıya çözüm bulamadıklarını belirten Erdal Bostanoğlu'nun yengesi Cennet Bostanoğlu, "Bayramdan önceydi. Böyle oldu. Daha sonra kendisi aile hekimine gitmiş orada bir iğne yaptırmış. Eve geldi kolum ağrıyor dedi. Daha sonra sulu sulu yaralar çıkmaya başladı. Sonra Kadirli Devlet Hastanesine gittik, bir iğne yaptılar gönderdiler. Köye geldik durum hala aynı bir gün sonra yine hastaneye gittik, bu kez bizi Adana'ya sevk ettiler. Adana Balcalı Hastanesine gittik. Zona teşhisi konuldu. Adana'da 12 gün hastanede tedavi gördü. Sonra taburcu olup köye eve geldik. O günden bu yana gece gündüz bu şekilde ağrıdan bağırıyor. Çevremizde herkeste rahatsız oluyor. Hastaneye götürüp getiriyoruz bir çözüm bulamadık" dedi.

Zona, strese ve bağışıklığın zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor.

2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor
2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor
2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor
2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor

YORUMLAR
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2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor 2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor
Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 2 aydır ağrıdan kıvranıyor, feryadı yürekleri dağlıyor - Son Dakika

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