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Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

05.11.2021 10:01
Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, "2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, bin 290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor" açıklaması yapıldı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, "2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, bin 290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasının organ bağışına dikkat çekip farkındalık oluşturmak için 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' olarak kabul edildiği bildirildi. Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyalar düzenlendiği, düzenlenen kampanyalara destek verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar sonucunda ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz. Ülkemizde eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunuyor. Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, bin 156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 253 nakil gerçekleştirildi. Bunlardan 16 bin 110'u kadavradan 50 bin 143'ü canlıdan nakledildi. Yıllara göre beyin ölümü tespit sayıları artmakla beraber, aynı oranda aile izin sayılarında artış gözlenmiyor. Toplam beyin ölümü tespit sayılarının içinde aile izni olan beyin ölümü oranı yüzde 20'ler civarında seyrediyor. 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, bin 290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor. Ülkemizde gönüllü bağışçı sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sisteminde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçı bulunuyor."KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Canlı verici olarak yalnızca karaciğer ve böbrek bağışında bulunulabilir. Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakliyle ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.NAKLİ YAPILAN ORGAN VE DOKULARBöbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsak, kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik, yüz-saçlı deri ve ekstremitelerin nakli yapılabilir.BAĞIŞLANAN ORGANLAR KİMLERE NAKLEDİLİR?Ulusal organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastalardan öncelikle kan grubu, daha sonra da doku grubu uyumuna göre belirlenir. Kan ve doku uyumunun yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.ORGAN BAĞIŞINDA BULUNAN HERKESİN ORGANLARI NAKLEDİLEBİLİR Mİ?Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organın nakli mümkün değildir. Sadece yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.ORGAN BAĞIŞINDA DİNEN SAKINCA YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.


Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kasım, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor - Son Dakika
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