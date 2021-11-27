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30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi - Son Dakika

30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi

27.11.2021 09:24

30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi Zonguldak'ta aktar İsmail Yılmaz, ıhlamurun içerisine atılan zencefil, havlıcan, tarçın karanfil, öksürük, bronşit, nefes darlığına iyi geldiğini belirtti.

30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aktar İsmail Yılmaz, ıhlamurun içerisine atılan zencefil, havlıcan, tarçın karanfil, öksürük, bronşit, nefes darlığına iyi geldiğini belirtti.

Zonguldak'ta 30 senedir aktarlık yapan 56 yaşındaki İsmail Yılmaz, öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklara iyi gelen bitkileri açıkladı. Yılmaz, Ihlamurun içerisine atılan zencefil, havlıcan, tarçın karanfil, kuşburnu gibi ürünlerin kaynatılarak içildiği zaman bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bu hastalıklara iyi geldiğini ifade etti.

Aktar İsmail Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Vatandaşlar öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi şeylerden dolayı bizlere geliyorlar. Biz zaten karışım yapıyoruz. Ihlamur veriyoruz. Ihlamurun içerisine atılan zencefil, havlıcan, tarçın karanfil, kuşburnu gibi ürünler veriyoruz. Bunlar kaynatıp içildiği zaman iyi geliyor. Bunlar hem göğsü yumuşatıyor hem de balgam söktürüyor. Hem de nefes darlığına iyi geliyor. Korona için de zeytin yaprağı kekik, çam kozalağı pekmezi, çam kozalağı pekmezini de öneriyoruz. Bu ürünleri 15-20 TL arasında temin edebiliyorsunuz. Biz her sene bunları veriyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla insanlar bunu içiyor."

30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi
30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi
30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi
30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi

İsmail Yılmaz, Zonguldak, Kuşburnu, Bitki, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 30 yıllık aktardan hastalıklara bitki çayı reçetesi - Son Dakika


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