55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıkardılar, doktor "Ben 12 yıldır böylesini görmedim" dedi - Son Dakika

Gürcistan vatandaşı Nino Epimkova, karnındaki şişlikten kurtulmak için Samsun'daki özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak, genç hastayı ameliyata aldı.

OPERASYON 1,5 SAAT SÜRDÜ

Ameliyata 55 kilo ile giren Nino Epimkova, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtularak, ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı. Prof. Dr. Üstün, yaptığı operasyonun ardından çıkardığı kitlenin son 12 yılda yumurtalık kaynaklı çıkan kitleler arasından en büyüğü olduğunu ifade etti.

10 KİLO 470 GRAM AĞIRLIĞINDA KİTLE ÇIKARILDI

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cazip Üstün, "Hastamız 29 yaşında, 6 aylık evli bir kadın. Bize karnında bir kitle ile geldi. Bizler de yurt dışında yapılan tahlil, emar ve filmlerini inceledik. Kendimiz ultrason yaptık. Sol yumurtalıktan kaynaklanan bir kitle tespit ettik. Göğüslerine kadar bütün karnını kitle dolduruyordu. Karnında 10 kilo civarında bir kitle tahmin ediyorduk. Karnından 10 kilo 470 gram ağırlığında bir kitle çıktı. Çıkan kitleyi patolojiye yolladık. Hastamızın kitlesi de iyi huylu çıktı. Yaptığımız ameliyat sonucu hastanın anne olabilmesine mani olan bir durum kalmayacak " dedi.

AMELİYATTAN ÖNCE 55 KİLOYDU, AMELİYATTAN SONRA 45 KİLO KALDI

Kitlenin çıkartılmasının ardından hastanın 55 kilo girdiği ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktığına değinen Üstün, şunları söyledi: "Nino, ameliyattan önce 55 kiloydu. Ameliyatın ardından yaklaşık 10,5 kilo zayıfladı ve 45 kilonun altına düştü. Bu kitle benim bildiğim son 12 yılın en büyük kitlesi. Bundan önce hatırladığım en büyük kitlenin ağırlığı 6 kilo 250 gramdı. Bu çıkardığımız kitle, son 12 yılın en büyük kitlesi. Bu kadar büyük kitleler çok nadir görülüyor. Genelde hastalar kitle bu kadar büyümeden fark ediyorlar. Nıno'ya da ameliyat olmadan önce uzaktan baksanız, hamile zannederdiniz. Neden bu kadar büyüdüğünü şu anda bilemiyoruz. Nedenini ilerleyen günlerde yapacağımız çalışmalar ile öğreneceğiz."