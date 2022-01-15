Üye Girişi
55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıkardılar, doktor "Ben 12 yıldır böylesini görmedim" dedi - Son Dakika

55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıkardılar, doktor "Ben 12 yıldır böylesini görmedim" dedi

15.01.2022 14:44

Samsun'da 55 kilogram ağırlığındaki bir kadın, karnındaki şişlik nedeniyle doktora başvurdu. Kontrollerinin ardından ameliyata alınan kadının karnından 10 kilo 470 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan doktor Cazip Üstün: "Son 12 yılda gördüğüm en büyük kitle" ifadelerini kullandı.

Gürcistan vatandaşı Nino Epimkova, karnındaki şişlikten kurtulmak için Samsun'daki özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak, genç hastayı ameliyata aldı.

OPERASYON 1,5 SAAT SÜRDÜ

Ameliyata 55 kilo ile giren Nino Epimkova, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtularak, ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı. Prof. Dr. Üstün, yaptığı operasyonun ardından çıkardığı kitlenin son 12 yılda yumurtalık kaynaklı çıkan kitleler arasından en büyüğü olduğunu ifade etti.

55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıktı, doktor 'Ben 12 yıldır böylesini görmedim' dedi

10 KİLO 470 GRAM AĞIRLIĞINDA KİTLE ÇIKARILDI

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cazip Üstün, "Hastamız 29 yaşında, 6 aylık evli bir kadın. Bize karnında bir kitle ile geldi. Bizler de yurt dışında yapılan tahlil, emar ve filmlerini inceledik. Kendimiz ultrason yaptık. Sol yumurtalıktan kaynaklanan bir kitle tespit ettik. Göğüslerine kadar bütün karnını kitle dolduruyordu. Karnında 10 kilo civarında bir kitle tahmin ediyorduk. Karnından 10 kilo 470 gram ağırlığında bir kitle çıktı. Çıkan kitleyi patolojiye yolladık. Hastamızın kitlesi de iyi huylu çıktı. Yaptığımız ameliyat sonucu hastanın anne olabilmesine mani olan bir durum kalmayacak " dedi.

55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıktı, doktor 'Ben 12 yıldır böylesini görmedim' dedi

AMELİYATTAN ÖNCE 55 KİLOYDU, AMELİYATTAN SONRA 45 KİLO KALDI

Kitlenin çıkartılmasının ardından hastanın 55 kilo girdiği ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktığına değinen Üstün, şunları söyledi: "Nino, ameliyattan önce 55 kiloydu. Ameliyatın ardından yaklaşık 10,5 kilo zayıfladı ve 45 kilonun altına düştü. Bu kitle benim bildiğim son 12 yılın en büyük kitlesi. Bundan önce hatırladığım en büyük kitlenin ağırlığı 6 kilo 250 gramdı. Bu çıkardığımız kitle, son 12 yılın en büyük kitlesi. Bu kadar büyük kitleler çok nadir görülüyor. Genelde hastalar kitle bu kadar büyümeden fark ediyorlar. Nıno'ya da ameliyat olmadan önce uzaktan baksanız, hamile zannederdiniz. Neden bu kadar büyüdüğünü şu anda bilemiyoruz. Nedenini ilerleyen günlerde yapacağımız çalışmalar ile öğreneceğiz."

YORUMLAR
500

Kadın Hastalıkları, Gürcistan, Samsun, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıkardılar, doktor 'Ben 12 yıldır böylesini görmedim' dedi - Son Dakika


Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar saniye saniye kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar saniye saniye kamerada         
14:53
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Aynı anda iki kızla sevgili olduğu için çıkan kavgada öldürülmüştü! Katiline 15 yıl hapis cezası verildi Aynı anda iki kızla sevgili olduğu için çıkan kavgada öldürülmüştü! Katiline 15 yıl hapis cezası verildi         
13:14
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Yargıtay'dan miras konusunda emsal niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda emsal niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
09:53
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14

Son Dakika Haberleri
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
15:05 5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı verildi
15:04 Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü
15:02 Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı
14:56 Geleceğin yıldızlarını gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'dan Brezilyalı golcüye kanca
14:55 Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor
14:43 Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili
14:42 FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!
14:31 Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 15:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: 55 kilo kadından 10 kiloluk kitle çıkardılar, doktor "Ben 12 yıldır böylesini görmedim" dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement