56 Gün Uyumak: Bir İnsani Umut Hikayesi - Son Dakika
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Sağlık

56 Gün Uyumak: Bir İnsani Umut Hikayesi

Samsun'da bir hasta, 56 gün boyunca uyuduktan sonra elektrokonvülsif terapiyle gözlerini açtı.

06.05.2025 17:44
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Depresyonda olan hasta 56 gün boyunca uyudu

SAMSUN - Samsun'da bir hasta psikiyatrik rahatsızlık sebebiyle 56 gün boyunca uyudu. Hastaya uygulanan elektrokonvülsif terapi sayesinde hasta 56'ncı gün gözlerini açtı.

Samsun'da yaşayan 26 yaşındaki genç kadın, yalnızca depresyon geçmişi bulunmasına rağmen bilinç kaybı şikayetiyle ilk olarak ilçe hastanesine getirildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan genç hasta burada 32 gün boyunca hastanede yatırıldı. Hastaya sayısız tetkik yapıldı ama neden bir türlü uyanmadığı, gözlerini açmadığı, konuşmadığı anlaşılamadı. Sonrasında hasta Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi sevk edildi. Burada OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç tarafından hasta yoğun bakımda izlenmeye başladı.

"Donmuş gibiydi. Bilimin, ekip çalışmasının ve sabrın zaferi"

Hastanın 56 gün boyunca hiçbir uyarıyı yanıtlamadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç, "Bize sevk edildiğinde yoğun bakımda izlemeye başladık. Hasta gözlerini açmıyor, ağrılı uyaranlara dahi yanıt vermiyor, adeta kaskatı kesilmiş şekilde yatıyordu. Tüm nörolojik, metabolik, enfeksiyöz, toksik ve endokrin tetkikler normaldi. Sayısız olasılığı dışladık ama nedenini bulamadık. Organik bir bozukluk yoktu ama hasta adeta 'donmuş' gibiydi. O noktada bunun psikiyatrik bir durum olabileceğini düşündük. Durumu psikiyatri, nöroloji ve yoğun bakım uzmanlarının ortak değerlendirdiği bir konsey ile ele aldık. Tüm bulguları birlikte değerlendirerek, bunun bir katatoni tablosu olabileceğine karar verdik. Katatoni, bazı ağır psikiyatrik hastalıklarda görülebilen ve kişinin konuşmaması, hareket etmemesi, çevreyle tüm bağını koparması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle ağır depresyonlarda bu tablo gelişebilir. Dışarıdan bakıldığında bilinci kapalı gibi görünür ama aslında içeride bir tür 'donma hali' yaşanır. Literatürde bu kadar uzun süren katatoni vakaları bildirilmiştir fakat bu kadar ağır ve tedaviye gecikmiş olgular oldukça nadirdir. Biz de bu tabloya geç kalmadan müdahale ettik. EKT (elektrokonvülsif terapi) tedavisine başladık. 56. gün, 5. seansın ardından bir sabah gözlerini açtı. Bize baktı, yemek yedi. O anı tarif etmek zor. Bu vaka bize şunu gösterdi: Depresyon sadece üzgün olmak değildir. Bazen insanı tamamen susturabilir, durdurabilir. Bu, yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda insani bir umut hikayesiydi. Bilimin, ekip çalışmasının ve sabrın zaferiydi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 56 Gün Uyumak: Bir İnsani Umut Hikayesi - Son Dakika

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