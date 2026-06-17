Adana\'da Kan ve Kök Hücre Bağış Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Adana'da düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılayı ile Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Etkinlikte, gönüllü bağışçılar kan ve kök hücre bağışında bulunarak hayat kurtarmaya destek verdi.

Yüreğir Başkent Hastanesi'nde düzenlenen kampanya kapsamında gün boyunca bağış kabul edilirken, sağlık ekipleri bağış süreci hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yetkililer, düzenli kan bağışının sağlık sistemi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle yaz aylarında artan kan ihtiyacının karşılanabilmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Türk Kızılayı yetkilileri, tek bir ünite kanın birden fazla hastanın tedavisinde kullanılabildiğini belirterek, gönüllü bağışçı sayısının artırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Kampanya kapsamında kök hücre bağışı konusunda da bilgilendirme yapılarak, uygun donör adaylarının sisteme kayıtları alındı.

"Yaz mevsimi için planlama yapacağız"

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Türk Kızılayı Adana Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Yönder, "18-60 yaş arası tüm sağlıklı bireylerden kan alıyoruz. Adana bölgesi olarak günlük ihtiyaçların tamamı karşılanıyor. Stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Günlük alınan kan bağış sayıları hastanelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bundan sonra yaz mevsimi geliyor ve umarım yaz aylarında da bir sıkıntı yaşamayız. Ona göre planlamamızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Kan bağışı çok önemli"

Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Yeşilağaç ise, kan bağışı için insanların duyarlı olması gerektiğine vurgu yaparak, "İnsanlarımız toplumsal olaylarda kan bağışı yapmak için duyarlı oluyor ama sürekli kan tüketiliyor. İnsanlar yaptıkları bağışlarla hayata dokunuyorlar. Kan bağışı çok önemli. Kan ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu şu anda hastaları hastanede yatan insanlar biliyor. Belki burada ilk kez kan verenler daha sonra düzenli kan bağışçısı haline gelecekler" diye konuştu.

İlk kez kan bağışı yapan vatandaşlardan Tülay Şahin, "Hastanede hastamız yatıyor ve onun için kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışının önemini burada anladık, herkesin kan vermesi gerek. Ben de bundan sonra düzenli bağış yapacağım" dedi. - ADANA