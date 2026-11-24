DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde çocuklara erken yaşta sağlıklı diş bakımı alışkanlığı kazandırılmasının önemi anlatıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anasınıfı ile Beyören İlkokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda erken yaşta bilinçlenmesi, doğru bakım alışkanlıkları kazanması ve ağız sağlığının korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.