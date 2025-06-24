Akciğer Hastaları Yaylalardan Uzak Dursun

Uzmanlar uyarıyor: "Akciğer hastaları yaylalardan uzak durmalı"

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek:

"Oksijen seviyesi düşük olan ve dışarıdan oksijen takviyesi alması gereken hastaların yüksek rakımlı bölgelerde yaşamasını ya da bu yerlerde uzun süre zaman geçirmesini pek önermiyoruz"

TRABZON - Akciğer hastalarının, havanın daha temiz olduğu düşüncesiyle yüksek rakımlı bölgelere yönelme eğilimi taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, bu tercihin her zaman doğru olmadığını vurguluyor.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek, rakım yükseldikçe atmosferdeki oksijen miktarı ve oksijen basıncının azaldığını belirterek bu durumun özellikle kronik solunum hastalıkları olan bireyler için risk oluşturduğunu ifade etti.

Deniz seviyesi daha uygun

Akciğer hastaları için deniz seviyesinin daha uygun olduğunu kaydeden Ayçiçek, "Akciğer hastaları, yüksek rakımlarda havanın daha temiz olduğu düşüncesiyle bu bölgelere çıkma eğilimindedir. Ancak, rakım yükseldikçe atmosferdeki oksijen miktarı ve oksijen basıncı azalır. Deniz seviyesinde oksijen basıncı en yüksek düzeydedir. Bu nedenle, oksijen düşüklüğü ile seyreden akciğer hastalığı olan bireyler için deniz seviyesi daha uygundur" dedi.

Yaş değil, oksijen seviyesi belirleyici

Oksijen seviyesi normal olan bireylerin yüksek rakımlı bölgelere çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını belirten Ayçiçek, "Oksijen seviyesi düşük olan ve dışarıdan oksijen takviyesi alması gereken hastaların yüksek rakımlı bölgelerde yaşamasını ya da bu yerlerde uzun süre zaman geçirmesini pek önermiyoruz. Çünkü rakım yükseldikçe oksijen seviyesi azalır ve en yüksek oksijen seviyesi deniz seviyesindedir. Dolayısıyla bu tür hastalar için deniz seviyesi hem daha uygun hem de daha sağlıklıdır. Oksijen seviyesi normal olan hastalar ise sağlıklı bireyler gibi rahatlıkla yaylalara çıkabilirler. Bu konuda belirli bir yaş kriteri yoktur; "Şu yaşın üzerindekiler yüksek rakımlı yerlere çıkmamalı" şeklinde kesin bir kural bulunmamaktadır. Bu tamamen kişinin oksijen seviyesiyle, yani kandaki oksijen düzeyiyle ilgili bir durumdur" diye konuştu.