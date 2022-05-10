Aksaray'da Kızılay'ın "Kan Dostum" projesine destek devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Kızılay'ın "Kan Dostum" projesine destek devam ediyor

10.05.2022 18:09

Aksaray'da Kızılay'ın "Kan Dostum" projesine destek devam ediyor Aksaray bağlı olduğu bölge kan merkezinin kan bağışında zirvede yer alırken, Ramazan ayında azalan kan stoklarının canlandırılması için vatandaşlar Türk Kızılay'ı tarafından sürdürülen, "Kan Dostum" projesine destek olmaya...

Aksaray'da Kızılay'ın "Kan Dostum" projesine destek devam ediyor

AKSARAY - Aksaray bağlı olduğu bölge kan merkezinin kan bağışında zirvede yer alırken, Ramazan ayında azalan kan stoklarının canlandırılması için vatandaşlar Türk Kızılay'ı tarafından sürdürülen, "Kan Dostum" projesine destek olmaya devam ediyor.

Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan Kan Dostum projesi ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da aralıksız devam ediyor. Kan stoklarının sürekli verimli olması ve ülkedeki kan bağış trafiğinin hızlanması için bölge kan merkezleri kentlerin meydanlarında kan bağışı toplama çalışmalarını devam ettiriyor. Kan Dostum projesine destek olmak isteyen vatandaşlar Türk Kızılay'ının bağış araçları ve bağış çadırlarına geliyor. Bağlı olduğu Kayseri Bölge Kan Merkezinde bağış sıralamasında zirvede yer alan Aksaray'da vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan çadırda kan stoklarının canlandırılmasına destek verdi. Kızılay görevlileri tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar doktor gözetimi altında sırayla kan verdi. Kan bağışlarının ardından her bir vatandaşın Kan Dostum projesine verdiği katkı kayıt altına alındı. Bağışların ardından Kızılay tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Dr. Bekir Tartıcı, "Aksaray her zaman bölgede kan verme konusunda lider şehirlerden bir tanesidir. Bu yüzden Aksaray'dan çok memnunuz. Fakat Ramazan ayının getirmiş olduğu eksik henüz tam olarak kapatılamadı. O yüzden tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Ramazan ayında kan alamadığımız için günlük alınan kan miktarında düşüş oluyor. Bu da hastanelerde kan ihtiyacı doğuruyor. O yüzden Ramazan ayından sonra her zaman daha fazla kan bağışı beklemek durumundayız. Kan Dostum projesi altında çeşitli sosyal medya ve medyada reklam kampanyaları düzenleniyor. Kan bağışı kazanım uzmanlarımızın da desteğiyle kan bağışı sayısı artırılmaya çalışılıyor. İç Anadolu Bölgesinde Aksaray, Sivas, Kayseri ve Niğde buralar zaten iyiler ama Ramazan'dan dolayı biraz daha ilgi olmasını bekliyoruz" dedi.

Aksaray'da Kızılay'ın Kan Dostum projesine destek devam ediyor
Aksaray'da Kızılay'ın Kan Dostum projesine destek devam ediyor
Aksaray'da Kızılay'ın Kan Dostum projesine destek devam ediyor
Aksaray'da Kızılay'ın Kan Dostum projesine destek devam ediyor

YORUMLAR
500
Cizre Kaymakamı Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı desteği Cizre Kaymakamı Tunç'tan Kızılay'a kan bağışı desteği

Kan Bağışı, Kızılay, Aksaray, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aksaray'da Kızılay'ın 'Kan Dostum' projesine destek devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:27:00. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kızılay'ın "Kan Dostum" projesine destek devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement