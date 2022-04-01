Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı. - Son Dakika
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Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı.

01.04.2022 16:42

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı.

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı.

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Alzheimer hastaları için inşa edilen sosyal yaşam merkezi açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Alzheimer hastaları için Demet Mahallesi, Cemre Parkı içinde inşa ettiği Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Başlangıç, erken ve orta dönem Alzheimer ile Demans hastalarına ücretsiz hizmet verecek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir ilk olan merkezde, 20'şer kişiden oluşan 2 grup halinde zihinsel, fiziksel ve Psikomotor aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde Merkez ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, " Başkanımız Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin maddi ve manevi olarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle yaşamını sürdürmek için desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar, engelliler, çocuklar ve hastalar gibi dar gelirli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak çok daha fazla özen göstermekte ve çaba sarf etmekteyiz. Bu dezavantajlı gruplardan olan ve özellikle günümüzde çok yaygın olarak görülen Alzheimer ve Demans hastaları ile ailelerinin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, güzelleştirmek ve hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemek amacıyla Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'ni açıyoruz" dedi.

Hasta ve yakınlarının standartlarının iyileştirilmesine katkı

Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi ile özellikle başlangıç, erken ve orta dönem Alzheimer ile Demans hastalarının ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmetinin de verileceği merkezde hasta yakınlarının zorlu hasta bakım sürecinde desteklenerek, rahatlamaları sağlanacak.

"Başvurular online ortamda alınmaya başladı"

Merkez sağlık kurumları tarafından Alzheimer ve Demans hastalığı tanısı konmuş, hastalığın başlangıç ve erken orta dönemlerinde olan, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilen, yemeğini kendi başına yiyebilen, kıyafetlerini kendi başına giyebilen, tuvalet ve kişisel temizliğini kendi yapabilen hastalar yararlanabilecek. Hafta sonları hariç hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 20'şer kişilik 2 grup halinde randevu alınarak ücretsiz hizmet verecek olan Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi için başvurular online ortamda "alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

"Zihinsel, fiziksel ve psikomotor etkinlikler yer alacak"

Hastaların yaşam standartlarını iyileştirmek, günlük işlerinde yardımcı olmak amacıyla hizmet verecek merkezde; Alzheimer hastalarının yaşam ortamından ayrılmadan, gün içerisinde merkezde yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmesi, hastanın gereksinimlerinin karşılanması ve böylece hastaya bakım veren hasta yakının yükünün azaltılması, hastaya ve yakınına bir mola imkanı verilmesi planlanıyor.

Hastalarla birlikte; çorap eşleştirme, pirinç-nohut ayırma, sesleri art etme, hafıza kartları, bulmaca çözme ve hikaye anlatma gibi zihinsel aktiviteler ile düğme dikme, sulu boya ile limon baskısı, ipe boncuk dizme, büyükten küçüğe sıralama, sınırlı boyama, kesme-yapıştırma, bebek sallama ve ayakkabı bağlama gibi Psikomotor aktiviteler gerçekleştirilecek. Fiziksel aktivite olarak da bedensel egzersiz ve yürüyüş saatleri olacak.

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı.
Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı.
Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı.

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi açıldı. - Son Dakika
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