Anne, Üçüncü Çocuğuna Böbrek Nakli Yaptı - Son Dakika
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Anne, Üçüncü Çocuğuna Böbrek Nakli Yaptı

08.07.2026 09:53
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İki çocuğunu böbrek yetmezliğinden kaybeden anne, üçüncü çocuğuna böbrek nakli yaptı.

Van'da böbrek yetmezliği nedeniyle iki çocuğunu kaybeden anne, aynı hastalığı olan üçüncü çocuğuna böbreğini vererek onun sağlığına kavuşmasını sağladı.

Özlem (46) ve Özgen Demirdoy (46) çiftinin 2012 yılında dünyaya gelen kızları İremsu'ya doğumunun ardından kalıtsal nefrotik sendromu (böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesiyle idrardan aşırı miktarda protein atılmasına yol açan durum) hastalığı teşhisi konuldu. Sendrom nedeniyle zamanla böbrek yetmezliği yaşayan İremsu, 2014 yılında hayatını kaybetti.

Çift 2014 ve 2018 yıllarında diğer bebeklerini kucağına aldı. Ailenin 3. çocuğu Muhammet Mustafa'ya da doğumunun ardından aynı hastalığın teşhisi konuldu. Annesinden böbrek nakli planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle nakil ameliyatı gerçekleştirilemeyen çocuk 4 yaşında hayata veda etti.

Ailenin 2023'te dünyaya gelen "Doruk" isimli bebeğin de kalıtsal nefrotik sendromu belirlendi. Tedaviye rağmen iyileşmeyen bebeğe böbrek nakli kararlaştırıldı. Anne Özlem Demirdoy ile bebeği arasında doku ve kan uyumunun tespit edilmesinin ardından Çiğli'deki özel bir hastanede nakil gerçekleştirildi.

Doruk sağlığına kavuştu.

"Çok mutluyum"

Anne Özlem Demirdoy, gazetecilere hastanede yaptığı açıklamada ailece zor günler yaşadıklarını söyledi.

Aynı hastalıktan dolayı 2 evladını kaybettiğini, aynı şeyleri yaşamaktan korktuğunu anlatan anne Demirdoy, "2 yıldır gidip geliyorduk ama hiç umudumuz yoktu. Şu an çok mutluyum." dedi.

Baba Özgen Demirdoy da ikinci çocuklarına da nakil önerdiklerini ancak ona nasip olmadığını ifade ederek, "Bu çocuğumuza nasip oldu. Çok şükür sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar." diye konuştu.

Nakil ameliyatında yer alan Opr. Dr. Işık Hasan Özgü de hastalığa bağlı olarak Doruk'ta gelişim geriliği bulunduğunu, nakli farklı teknikle yaptıklarını, çocuğun durumunun iyi olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Sağlık, Böbrek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne, Üçüncü Çocuğuna Böbrek Nakli Yaptı - Son Dakika

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