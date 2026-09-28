Aort damarı dokusu aşırı büyüyen 50 günlük bebek Batman\'dan Konya\'ya sevk edildi

Batman'da aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük Eylül bebek, tedavisi için Batman Havalimanından ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Bebeğin tedavisinin Konya Şehir Hastanesinde sürdürülmesine karar verilmesi üzerine Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı nakil için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen tam donanımlı ambulans uçak, Batman Havalimanına geldi. Sağlık ekiplerinin hazırlıklarının ardından uçağa alınan Eylül bebek, Konya'ya ulaştırılarak Konya Şehir Hastanesine nakledildi. Bebeğin tedavisine hastanede başlandı.