Aort damarı dokusu aşırı büyüyen 50 günlük bebek Batman'dan Konya'ya sevk edildi - Son Dakika
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Aort damarı dokusu aşırı büyüyen 50 günlük bebek Batman'dan Konya'ya sevk edildi

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Aort damarı dokusu aşırı büyüyen 50 günlük bebek Batman\'dan Konya\'ya sevk edildi
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Batman'da aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük bebek, ambulans uçakla Batman Havalimanından Konya'ya sevk edildi. Konya Şehir Hastanesine nakledilen bebeğin tedavisine hastanede başlandı.

Batman'da aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük Eylül bebek, tedavisi için Batman Havalimanından ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Bebeğin tedavisinin Konya Şehir Hastanesinde sürdürülmesine karar verilmesi üzerine Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı nakil için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen tam donanımlı ambulans uçak, Batman Havalimanına geldi. Sağlık ekiplerinin hazırlıklarının ardından uçağa alınan Eylül bebek, Konya'ya ulaştırılarak Konya Şehir Hastanesine nakledildi. Bebeğin tedavisine hastanede başlandı.

Kaynak: İHA
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