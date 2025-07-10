Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde arının sokması sonucu alerjik şok geçiren Barış Şen (31), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Arının kulağından soktuğu Barış Şen, fenalaşınca ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, burada kurtarılamadı.

Barış Şen, bugün öğle vakti Umurbey Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedilecek.