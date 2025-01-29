Artvin'de Kahverengi Kokarca İlaçlaması - Son Dakika
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Sağlık

Artvin'de Kahverengi Kokarca İlaçlaması

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Artvin'de Kahverengi Kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları Nisan sonuna kadar sürecek.

29.01.2025 15:58
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Artvin'de kahverengi kokarca böceğine karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

ARTVİN - Artvin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahverengi Kokarca zararlısının kışlak alanlardan çıkış yapmaya başlamasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Artvin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahverengi Kokarca zararlısının kışlak alanlardan çıkış yapmaya başlamasıyla birlikte, etkili ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı. İl genelindeki kışlak alanlarında başlatılan ilaçlama çalışmaları, zararlının ilkbaharda tarım alanlarında ciddi hasara neden olmasının önüne geçmek amacıyla Nisan ayı sonuna kadar sürecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kahverengi Kokarca zararlısının tarım ürünlerine ve ekosisteme büyük zarar verdiği, bu nedenle alınan tedbirlerin önem taşıdığı vurgulandı. Müdürlüğün ilgili birimleri, zararlı ile mücadelede çevre dostu ve etkili ilaçlar kullanarak bölgedeki üreticilere zarar vermeden bu tehdidi ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çalışmaların Artvin'in farklı yerleşim alanlarında özellikle tarım alanlarına yakın bölgelerde yoğunlaştırılacağı ifade edilirken, vatandaşların da konuya duyarlı olmaları ve yetkililere bilgi vermeleri istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Artvin'de Kahverengi Kokarca İlaçlaması - Son Dakika

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