Artvin'de Zorlu Kışta Sağlık Ekipleri Göreve Koştu

Sağlık

Artvin'de sağlık ekipleri karla kaplı yolları aşarak hastaya ulaştı

ARTVİN - Artvin'in karla kaplı yollarında, sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen nefes darlığı şikayeti bulunan bir hastaya ulaşmak için zamana karşı yarıştı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Boyalı Köyü'nde yaşayan 78 yaşındaki Taner Yıldız, nefes darlığı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Zorlu kış şartlarının etkili olduğu bölgede, sağlık ekipleri hastaya ulaşmak için büyük bir mücadele verdi.

İhbarın ardından Artvin Valisi Dr. Turan Ergün'ün talimatı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel'in koordinasyonuyla harekete geçildi. Kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreyi bulduğu köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmaları başlattı. Saatler süren yoğun çabaların ardından yol ulaşıma açıldı ve sağlık ekipleri köye ulaştı.

Sağlık ekipleri, Taner Yıldız'ı evinden alarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ardanuç Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanın sağlık durumunun kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgedeki zorlu kış şartlarına rağmen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini sağladı.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, operasyonun ardından bir açıklama yaparak, "Hastamıza acil şifalar diliyorum. Zorlu hava koşullarına rağmen fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Vali Ergün, benzer durumlar için kış aylarında ekiplerin her an göreve hazır olduğunu da vurguladı.