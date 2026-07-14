Aşırı Sıcaklar Hayatı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar Hayatı Tehdit Ediyor

Aşırı Sıcaklar Hayatı Tehdit Ediyor
14.07.2026 09:17
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Doç. Dr. Şaşmaz, aşırı sıcakların yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturduğunu vurguladı.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed İkbal Şaşmaz, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için hayati risk taşıdığına dikkat çekti. Şaşmaz, sıcak çarpmasının komaya kadar ilerleyebileceğini belirterek, açık alanda çalışanların bol sıvı tüketmesi, sık sık gölgede dinlenmesi ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed İkbal Şaşmaz, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Şaşmaz, sıcak çarpmasının hayatı tehdit eden bir tablo olduğunu vurgulayarak özellikle tarım, inşaat ve yol işçilerinin risk altında bulunduğunu söyledi.

Yaz aylarında sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarıyla acil servislere başvuruların arttığını ifade eden Doç. Dr. Şaşmaz, Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda ölüm yaşandığını hatırlatarak benzer risklerin Türkiye için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Sıcağa bağlı rahatsızlıklarda en sık görülen tablonun sıcak bitkinliği olduğunu belirten Şaşmaz, "Terleme, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve yorgunluk en önemli belirtiler arasında yer alıyor. En fazla risk altında ise 65 yaş üstü bireyler, 5 yaş altındaki çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve bakıma muhtaç kişiler bulunuyor." dedi.

Sıcak çarpmasının ise çok daha ağır sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Şaşmaz, "Bu durumda bilinç değişikliği, komaya kadar ilerleyen tablo, terleme mekanizmasının durması, sıcak ve kuru cilt görülür. Bu tam anlamıyla tıbbi acildir. Tedavi edilmediğinde hayati sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Sıcak bitkinliği yaşayan kişilerin serin bir ortama geçerek bol su tüketmesi gerektiğini belirten Şaşmaz, tansiyon sorunu bulunmayanların tuzlu ayran ve mineralli içeceklerle sıvı ve mineral kaybını yerine koyabileceğini söyledi. Şaşmaz, şikayetlerin devam etmesi halinde ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara alınması gereken önlemleri de sıralayan Şaşmaz, güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını, çıkılması gerekiyorsa açık renkli ve ince kıyafetler giyilmesini, şapka, güneş gözlüğü ve güneş koruyucu ürünler kullanılmasını önerdi. Günlük en az 2,5-3 litre su tüketiminin önemine dikkat çeken Şaşmaz, açık alanda çalışanların ise sık sık gölgede dinlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Yaz döneminde acil servise en fazla yaşlı hastaların başvurduğunu belirten Şaşmaz, sıcak nedeniyle böbrek yetmezliği, kalp krizi ve inme gibi ciddi hastalıkların görülme riskinin arttığını söyledi. Tarım kenti olan Manisa'da özellikle tarım işçileri ile inşaat ve yol işçilerinde sıcağa bağlı rahatsızlıkların sık görüldüğünü kaydeden Şaşmaz, huzurevleri ve kreşlerde de yetersiz havalandırmanın risk oluşturduğunu dile getirdi.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ise sıcak çarpmasının hayati tehlike oluşturan bir acil durum olduğuna dikkat çekerek, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Acil Servisi, yılda yaklaşık 200 bin hastaya hizmet veren üçüncü basamak bir sağlık merkezidir. Sıcak çarpmasından şüphelenen vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden acil servise başvurmalarını tavsiye ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Sıcaklar Hayatı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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