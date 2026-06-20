Bafra\'da Kızılay kan alma birimi açılışı

Türk Kızılay Bafra Şubesi'nin girişimleri ve iş adamlarının katkılarıyla Bafra'ya kazandırılan "Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Kızılay Bafra Şubesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi için açılış töreni düzenlendi. Birimin yapımına iş adamları Nazif ve Sadık Taşkın, merhum babaları Hacı Nail Taşkın adına destek verdi.

Bafra Gençlik Merkezi bahçesinin yanında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Şerafettin Şahin, Kızılay'ın 1868 yılından bu yana insanlık için faaliyet gösteren köklü bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Kanın yapay olarak üretilemediğini ve yalnızca insanlardan temin edilebildiğini belirten Şahin, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Açılışını yaptığımız bu birim sadece bir bina değil; ihtiyaç anında hastalara uzatılan bir can eli, ameliyathanelerdeki umut ve hayata atılan yeni bir adımdır. Kan alma birimimiz, gönüllü bağışçılarımız ile ihtiyaç sahipleri arasında yeni bir iyilik köprüsü olacaktır" dedi.

Programda birimin yapımına ve açılış sürecine destek sağlayan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaket töreninin ardından protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek Bafra Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi hizmete açıldı.

Açılışa Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN