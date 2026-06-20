Bafra'da Kızılay kan alma birimi açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Kızılay kan alma birimi açılışı

Bafra\'da Kızılay kan alma birimi açılışı
20.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Bafra Şubesi'nin girişimleri ve iş adamlarının katkılarıyla Bafra'ya kazandırılan Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türk Kızılay Bafra Şubesi'nin girişimleri ve iş adamlarının katkılarıyla Bafra'ya kazandırılan "Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Kızılay Bafra Şubesi'nin girişimleriyle hayata geçirilen Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi için açılış töreni düzenlendi. Birimin yapımına iş adamları Nazif ve Sadık Taşkın, merhum babaları Hacı Nail Taşkın adına destek verdi.

Bafra Gençlik Merkezi bahçesinin yanında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Şerafettin Şahin, Kızılay'ın 1868 yılından bu yana insanlık için faaliyet gösteren köklü bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Kanın yapay olarak üretilemediğini ve yalnızca insanlardan temin edilebildiğini belirten Şahin, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Açılışını yaptığımız bu birim sadece bir bina değil; ihtiyaç anında hastalara uzatılan bir can eli, ameliyathanelerdeki umut ve hayata atılan yeni bir adımdır. Kan alma birimimiz, gönüllü bağışçılarımız ile ihtiyaç sahipleri arasında yeni bir iyilik köprüsü olacaktır" dedi.

Programda birimin yapımına ve açılış sürecine destek sağlayan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaket töreninin ardından protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek Bafra Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi hizmete açıldı.

Açılışa Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılay, Sağlık, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bafra'da Kızılay kan alma birimi açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Kızılay kan alma birimi açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.