Samsun'un Bafra ilçesinde, kamu kurumlarında görev yapan personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı gezici sağlık aracıyla yürütülen çalışmalarda, sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakmaları konusunda destek sağlanıyor.

Resmi kurumları ziyaret eden sağlık ekipleri, özel ölçüm cihazlarıyla sigara kullanan kişilerin nefesindeki karbonmonoksit seviyesini ölçerek sigaranın vücuda verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yapıyor.

Uzman hekimler ve sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kişilerin nikotin bağımlılık düzeyleri belirlenerek kendilerine özel sigara bırakma planları oluşturuluyor. Hekim tarafından uygun görülmesi halinde Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan sigara bırakma ilaçları ve nikotin bantları ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor.

Sigara bırakma sürecine başlayan kişiler, belirli aralıklarla telefonla aranarak veya kontrole davet edilerek takip ediliyor. Böylece bağımlılığın yeniden başlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden "Sigara Bırakma Polikliniği" bölümünü seçerek randevu alabiliyor. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesindeki sigara bırakma birimlerine de doğrudan başvuruda bulunabiliyor.