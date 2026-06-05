Bafra\'da Sağlıklı Hayat Buluşması

Samsun'un Bafra ilçesinde aile hekimlerinin katılımıyla Sağlıklı Hayat Buluşması programı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayatı teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve vatandaşların bu hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan çok amaçlı sağlık birimleri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli doğrultusunda toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen merkezlerde; beslenme ve diyetetik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimi, tütün ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele gibi alanlarda hizmet sunuluyor.

Bafra'da düzenlenen program kapsamında Mevlana Aile Sağlığı Merkezi, Şeyhulaş Aile Sağlığı Merkezi, Örencik Aile Sağlığı Merkezi ve Altınyaprak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarıyla bir araya gelindi. Buluşmada Sağlıklı Hayat Merkezi'nin faaliyetleri tanıtılırken, merkezde görev yapan diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sigarayı bırakma polikliniği personeli ve KETEM biriminde görevli sağlık çalışanlarıyla da tanışma sağlandı.

Yetkililer, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin en önemli hedeflerinden birinin aile hekimliği hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek olduğunu belirterek, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmasının amaçlandığını ifade etti. - SAMSUN