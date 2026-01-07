BAĞ-KUR borcu olanlara müjde

Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanıyan uygulama 2026 yılı sonuna kadar sürecek.

Konuya ilişkin, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri belirleyen ilgili kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2026 SONUNA KADAR UZATILDI

Karar kapsamında, 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi öngörülen BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetine erişimini düzenleyen uygulamanın süresi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.