Bakan Koca, "Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca'dan TBMM'ye, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi teşekkürü - Son Dakika

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