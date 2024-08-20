Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalıştıklarını belirten Memişoğlu, sağlıkla ilgili hizmetleri dünyaya örnek olacak şekilde yönetip geliştirdiklerini ifade etti.

20.08.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu: "Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizler, sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz. Bizim için en büyük hedeflerden bir tanesi Türkiye'de sağlıkla ilgili çok büyük bir gelişim süreci yaşanmışken, bunu dünya çapında yaşanır hale getirmek" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı. İlaç sanayi, medikal, kozmetik, sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık turizmi olmak üzere 5 sektörden birçok temsilcinin yer aldığı toplantıda, sektörlerdeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkla ilgili hizmetleri, dünyaya örnek olacak şekilde yönetip geliştirdiklerini kaydetti. Memişoğlu, sağlık alanında sadece hizmet alanının yeterli olmadığını ifade ederek, "Türkiye'ye sadece sağlık hizmetini iyi sunmak yetmez. Bu kadar iyi sağlık çalışanlarıyla, bu kadar iyi bir altyapıyla, bu kadar iyi bir insan gücüyle artık sadece dünyanın en iyi ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak bize yetmez. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana öncü olmak zorundayız. Ana öncü olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojini üretmek, sağlıkla ilgili yeni şeyler sunmak durumundayız. Buraya gelirken, sizlerle beraber bundan sonra sağlığın sadece hizmet tarafını değil dünyada sağlıkla ilgili her türlü yeniliğin başlangıcı olacak bir adım atmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz"

Sağlık sektörü temsilcileriyle, sektörün sorunlarını, taleplerini ve eleştirilerini duymak için bir araya geldiklerini de kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bizler, sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz. Bizim için en büyük hedeflerden bir tanesi Türkiye'de sağlıkla ilgili çok büyük bir gelişim süreci yaşanmışken, bunu dünya çapında yaşanır hale getirmek. Dünyada özellikle gelecekte biyoloji ve sağlıkla ilgili büyük bir değişimin olacağını öngörülüyor. O zaman biz bugün sağlıkla ilgili sizlerin heyecanıyla ve desteğiyle yeni bir ufuk açmak durumundayız. Bu ufuk sadece hizmette değil, teknoloji üretmek, cihazlarını üretmek veya dünyadaki büyük üreticilerle beraber Türkiye'de ortaklık yapmak. Türkiye sadece sağlık cihazının pazarlanacağı yer değil, onun üretileceği ya da ortak olunacağı yer olması için hep beraber çalışmamız gerekiyor"

"Üretimle ilgili çaba harcayan her bir ferdin destekçisi olacağıma dair söz veriyorum"

Memişoğlu, Bakanlık olarak sağlık sektöründe üretime yönelik yapılan çalışmalara destek olacaklarını vurgulayarak, "Ben ekibimle beraber, iyi şeyler yapacak, üretimle ilgili her türlü çabayı harcayan kamu veya özel her bir ferdin destekçisi olacağıma dair sizlere söz veriyorum. Bizler yeni bir şey yapmakta çok büyük yeteni olan insanlarız. Biliyorum ki Covid döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyen çok çeşitli çözümler üretildi lokal sahada. Baktığınız zaman krizlerde bir araya gelip hiçbir ayrımcılık yapmadan büyük başarılar elde ettik. Fakat biraz rahata varınca sorunlarımız yeniden ortaya çıkıyor. Onun için bu toplumun ayrıştırıcı taraflarını değil, birleştirici taraflarını ön plana çıkarması gerektiğini, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve en önemli şeyin her birimizin birlikte hareket etmesi durumunda başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Sağlık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:02:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement