Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi - Son Dakika
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Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi

03.06.2022 12:47

Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi Doç. Dr. Geyik: "Beyin hastalıklarını yaşantı tetikliyor" Ciddi büyüklükteki beyin hastalıklarının ufak bir baş ağrısıyla başladığını söyleyen Doç. Dr.

Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi

Doç. Dr. Geyik: "Beyin hastalıklarını yaşantı tetikliyor"

GAZİANTEP - Ciddi büyüklükteki beyin hastalıklarının ufak bir baş ağrısıyla başladığını söyleyen Doç. Dr. Murat Geyik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beyin hastalıklarının yaygın görülmesindeki en büyük nedenin yaşantı olduğunu ifade ederek beyin hastalıklarında erken teşhisin hayati bir rol oynadığını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla öne çıkıyor. Sadece Gaziantep'e değil Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illere hizmet veren klinikte yılda yaklaşık bin 400 operasyon yapılıyor. Zor ve ağır operasyonları başarıyla gerçekleştiren ekibin başında yer alan Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Geyik, beyin tümörleri ile beyin kanamasının yaygın görülmesindeki nedenleri anlatarak tedavi yöntemlerini sıraladı.

Basit şekilde başlayan bir baş ağrısının ciddi sonuçlar doğuran beyinsel bir hastalığa dönüşebileceğine işaret eden Doç. Dr. Murat Geyik, diyabet ve tansiyonu olan hastaları uyararak ailesinde beyin kanaması geçiren kişilerin de beyin kanaması geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

"Her baş ağrısı göz ardı edilmemeli"

Kliniğin büyük ameliyatların yapıldığı bir merkez olarak nitelendiren Doç. Dr. Geyik, özellikle tümör, beyin ameliyatları, beyinde baloncuk gibi bir takım özellikli ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini anlattı. Gaziantep'te Endoskopik hipofiz ile Endoskopik kafa tabanı cerrahisini sadece kendisinin başarıyla uyguladığını paylaşan Geyik, baş ağrısının kendileri için çok önemli bir semptom olduğunu söyledi. Her baş ağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Geyik, "Baş ağrısının arkasında bir beyin tümörü, halk arasında baloncuk denilen anerizma olabilir. İnsan beyninin ortasında bulunan hormon sağlayan hipofiz bezinin büyümesinden kaynaklı bir durum da olabilir. Muhakkak en yakın bir sağlık merkezine gidip bir beyin MR'ı ve tomografisi çektirmek lazım" ifadelerini kullandı.

"Erken teşhis bizim için çok önemli"

Kendi kliniklerinde hem bel hem de beyin ameliyatları olmak üzere yılda yaklaşık bin 400 operasyon gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Dr. Geyik, "Bunun büyük çoğunluğunu beyin ameliyatları oluşturuyor. Yani yılda yaklaşık 900 beyin ameliyatı yapıyoruz. Bize özellikle Irak'tan, Suriye'den hastalar geliyor. İnsanlar ufak bir baş ağrısıdır deyip geçmesinler bunun üzerinde dursunlar. En azından bugün birçok yerde beyin MR'ı ve tomografisi çekilebiliyor. Erken teşhis her yerde olduğu gibi beyin cerrahisinde de çok önem arz ediyor" dedi.

"Beyin kanamalarını yaşantı tetikliyor"

Bölgede beyin kanamasının sık yaşanmasındaki en büyük nedeninin yaşantı olduğunu vurgulayan Dr. Murat Geyik, "Tansiyon hastalığının yaygın olması da sık beyin kanaması yaşanmasına neden oluyor. Tansiyon ve diyabet bizim için çok önemli bir risk faktörü. Sigara kullanımının yoğun olması da beyin kanamasını tetikliyor. Özellikle daha önce ailesinde bir beyin kanaması geçiren varsa kendisinin de geçirme riski yüksek. O yüzden üzerinde durulması gereken bir konu. Beyin kanamaları zaten tedavi edilse dahi ciddi düzeyde hasar bırakabilen bir hastalık. Bu yüzden insanlar bu konuyu önemsemeli" diye konuştu.

Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi
Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi
Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi
Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi

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Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi - Son Dakika

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