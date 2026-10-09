Bayburt\'ta 21 noktadan alınan su numuneleri nitrat kirliliği için incelendi

Bayburt'ta tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi amacıyla 15 akarsu ve 6 gölet olmak üzere toplam 21 noktadan su numunesi alınarak analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, su kaynaklarının mevcut durumu kontrol edilerek denetimler yapıldı.

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek nitrat kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.