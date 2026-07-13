Bayburt\'ta Anne Adaylarına Doğuma Hazırlık Eğitimi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gebe okulunda anne adaylarına yönelik doğuma hazırlık eğitimi düzenlendi. Eğitimde, gebelik sürecinde karşılaşılabilecek durumlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, anne adaylarına gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenler, doğum sonrası anne ile bebek sağlığının korunması hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerle anne adaylarının sağlık okuryazarlığının artırılması amaçlandı.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adaylarına yönelik eğitimlerin devam ettiği, eğitimlerde gebelik süreci ile doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin bilgilendirmelerin sürdürüldüğü belirtildi. - BAYBURT