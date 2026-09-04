Bayburt\'ta Halk Sağlığı Haftası\'nda anne adaylarına gebelik bilgilendirmesi yapıldı

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Bayburt Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde kurulan stantlarda gebelik ve lohusalık dönemine ilişkin bilgiler verildi.

Çalışmada anne adaylarına gebelik ve lohusalık izlemlerinin önemi anlatılarak gebe okulu ve 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması tanıtıldı. Gebeler, gebe okuluna yönlendirilerek uygun durumlarda kayıt işlemleri yerinde gerçekleştirildi.

Bilgilendirmede, anne ve bebeğin sağlığının korunması, sağlıklı bir gebelik sürecinin ne şekilde geçirileceği ve gebelik döneminde düzenli izlemlerin önemi üzerinde duruldu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürütülen çalışmayla anne adaylarının gebelik sürecine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sunulan sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması hedeflendi.