Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda anne adaylarına gebelik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda anne adaylarına gebelik bilgilendirmesi yapıldı

Bayburt\'ta Halk Sağlığı Haftası\'nda anne adaylarına gebelik bilgilendirmesi yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant kuruldu. Anne adaylarına gebelik ve lohusalık izlemlerinin önemi anlatılarak gebe okulu ile 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması tanıtıldı; uygun olanlar yerinde kayıt yapılarak gebe okuluna yönlendirildi.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Bayburt Devlet Hastanesi ve 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde kurulan stantlarda gebelik ve lohusalık dönemine ilişkin bilgiler verildi.

Çalışmada anne adaylarına gebelik ve lohusalık izlemlerinin önemi anlatılarak gebe okulu ve 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması tanıtıldı. Gebeler, gebe okuluna yönlendirilerek uygun durumlarda kayıt işlemleri yerinde gerçekleştirildi.

Bilgilendirmede, anne ve bebeğin sağlığının korunması, sağlıklı bir gebelik sürecinin ne şekilde geçirileceği ve gebelik döneminde düzenli izlemlerin önemi üzerinde duruldu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürütülen çalışmayla anne adaylarının gebelik sürecine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sunulan sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 9 Eylül, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda anne adaylarına gebelik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

12:13
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:26
Kılıçdaroğlu’nu öfkelendiren görüntü
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:19:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda anne adaylarına gebelik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement