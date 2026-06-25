Bayburt\'ta Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen toplantıda, sağlık tesislerinin kalite süreçleri ile merkezde vatandaşlara sunulan koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık tesisi başhekimlerinin katılımıyla kurum kalite değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan toplantıda, sağlık tesislerinde yürütülen hizmetlerin kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve kurumlar arası işleyiş ele alındı. Toplantıda ayrıca, sahada sunulan hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Aylin Duman Yıldırım tarafından merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yıldırım, vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklarla mücadele, psikososyal destek, kanser taramaları, tütünle mücadele ve sağlıklı yaşam eğitimlerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda, Sağlıklı Hayat Merkezinin vatandaşların hastalanmadan önce sağlık riskleri konusunda bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

Program, merkezin hizmet alanlarının incelenmesi ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi. - BAYBURT