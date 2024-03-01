Bayburt'un Demirözü ilçesinde, "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatıldı.
Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kaymakam Yasin Şahin başkanlığında, Bayburt Yeşilay Şubesi, Demirözü Yeşilay Temsilciliği, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı.
Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alanlarda tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmaması amaçlanan proje, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında uygulanacak.
İlçedeki tüm kamu kurumlarında yaygınlaşması planlanan proje ile tütün bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturularak kişilerin tütünün zararlı etkilerinden korunması hedefleniyor.
Son Dakika › Sağlık › Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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