Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi Başlatıldı

Bayburt\'ta Tütünsüz Kurum Projesi Başlatıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Demirözü Kaymakamlığı öncülüğünde 'Tütünsüz Kurum Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında, Bayburt Yeşilay Şubesi, Demirözü Yeşilay Temsilciliği, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı. Proje ile ilçedeki tüm kamu kurumlarında tütün bağımlılığına karşı farkındalık oluşturularak kişilerin zararlı etkilerden korunması hedefleniyor.

01.03.2024 16:17  Güncelleme: 16:22
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde, "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatıldı.

Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kaymakam Yasin Şahin başkanlığında, Bayburt Yeşilay Şubesi, Demirözü Yeşilay Temsilciliği, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı.

Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alanlarda tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmaması amaçlanan proje, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında uygulanacak.

İlçedeki tüm kamu kurumlarında yaygınlaşması planlanan proje ile tütün bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturularak kişilerin tütünün zararlı etkilerinden korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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