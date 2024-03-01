Bayburt\'ta Tütünsüz Kurum Projesi Başlatıldı

Halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu

Hindistan'da bir halterci, vücut geliştirmede faydalı olduğunu düşündüğü çinko için 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu. Psikolojik tedavi gören halterci, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ameliyatla doktorlar, madeni paraları ve mıknatısları başarıyla çıkardılar.