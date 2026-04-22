Bebeğin Damak Yarığı Başarıyla Tedavi Edildi

Erzurum Şehir Hastanesine getirilen bebekteki "damak yarığı" başarılı operasyonla tedavi edildi.

Ağrı'da yaşayan Mahsun ve Siyaset Cartı çifti, 10 ay önce dünyaya gelen bebekleri Kumsal'ı kontrol için Erzurum Şehir Hastanesine götürdü.

Hastanede bebeğin damağının yarık olduğunu fark eden sağlık çalışanları, aileyi Plastik Cerrahi Servisi'ne yönlendirdi.

Serviste yapılan gerekli işlemlerin ardından Kumsal bebeğin "damak yarığı", 2 saat süren ameliyatla tedavi edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, gazetecilere, Kumsal bebeğin tedavi sürecinin tamamlandığını söyledi.

Fakirullahoğlu, hastanın yakında taburcu edileceğini belirterek, "Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir ilki gerçekleştirdik. Bölgeye hizmet eden bir hastaneyiz, bu bölgeye hizmet ettiğimiz sürece yapacağımız ilk ameliyatları ve hizmetlerimizi devam ettireceğiz." dedi.

Damak yarığı ameliyatlarının hastanede yapılmaya devam edeceğini anlatan Fakirullahoğlu, "Birçok ülkede farklılık arz etse de 100 binde 1 ya da değişen oranlarda görülen bir hastalık. Bu hastalık özellikle anne karnında gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde (döneminde) yapılan detaylı görüntülemelerle tespit edilebilecek bir hastalık. Bazı durumlarda fark edilemediği de oluyor, bu hastalıklar artık tedavisi mümkün olanlar grubunda." bilgisini verdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Mert Demir de bu tip vakaların doğumdan yetişkinliğe kadar yakın takip edilmesi gerektiğini anlattı.

Demir, şöyle devam etti:

"Bu bölgede bu ameliyatlar uzun yıllardır yapılmıyordu. Bölge halkına hizmet ederek bu hastaların Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere gidip oralarda zorlanmalarının önüne geçmiş olduk. Dudak yarığı vakaları 3 aylıkken, damak yarıkları da 6 aylık ile 1 yaş arası tedavi edilmesi gerekiyor. Kumsal bebeğe biraz geç tanı konmuş, ameliyatını yaptığımızda 10 aylıktı. Ameliyat öncesi bu çocukların pediatri bölümünde gelişimi, ortodontide de çene yapılarının takip edilmesi gerekiyor. Biraz geç tanı konulduğu için takiplerini bundan sonra biz üstleneceğiz."

Baba Mahsun Cartı ise hastanede imkanların iyi seviyede olduğundan bahsederek, "Çocuk desteksiz oturamıyordu, onun için geldik, genetikte fark edildi ve bizi Mert hocaya yönlendirdiler, o şekilde fark ettik." dedi.