Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı - Son Dakika
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Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı

29.07.2022 12:19
Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı

Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya: "452 kişiden bir ay boyunca sigarayı bırakmalarını rica ettik" "452 kişinin 217'sinin sigarayı bıraktığını tespit ettik" "Sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın 8 kişiye ise çeşitli hediyeler...

Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya:

"452 kişiden bir ay boyunca sigarayı bırakmalarını rica ettik"

"452 kişinin 217'sinin sigarayı bıraktığını tespit ettik"

"Sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın 8 kişiye ise çeşitli hediyeler verdik"

BİLECİK - Bilecik'te Bırak Kazan Kampanyası'nda başvuru yapan 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından insanları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan Bırak Kazan Kampanyası'nda sigarayı bırakan kişiler içerisinden yapılan kurayla belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi. Bilecik İl Özel İdaresi meclis salonunda gerçekleştirilen törende kampanya sonucunda sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın 8 kişiye ise çeşitli hediyeler verildi.

"452 kişiden bir ay boyunca sigarayı bırakmalarını rica ettik"

Kampanya kapsamında ödülün aslında altın olmadığı asıl kazanılacak olanın sağlık olduğunun altını çizen Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada; "Bağımlılıkla mücadele kapsamında bir farkındalığı ortaya koymaya çalıştık. Valiliğimizin çağrısına Bilecik'te 452 kişi müracaat etti. Biz, bu 452 kişiden bir ay boyunca sigarayı bırakmalarını rica ettik. Tatlı bir rekabet oluşmuş oldu bu sigarayı bırakma kampanyasında. Kampanyaya başvuru yapan 452 kişinin 217'sinin sigarayı bıraktığını tespit ettik. Bu çalışmayla birçok sigara bağımlısının sigaradan uzaklaşmasını sağladık. Kampanyaya katılan ve sigarayı bırakan 4 kişiye sembolik olarak çeyrek altın hediye ettik. Aslında kampanyaya katılan herkes kazanmış oldu. Her türlü bağımlılıkla her anlamda mücadele etmek hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Bırak Kazan Kampanyasına katılarak sigarayı bırakan ve ödül kazanan Ahmet Enes Ürgün yaptığı açıklamada, çocukları için sigarayı bıraktığını belirtti. Ödül kazanan bir diğer kişi olan Funda Zehra Üneral Tekin ise sağlıklı bir yaşam için herkesin sigarayı bırakması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 452 kişiden 217'si sigarayı bıraktı, ödülü kaptı - Son Dakika
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