Bilim insanları Kovid-19 kongresi için Gaziantep'te buluşacak - Son Dakika
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Bilim insanları Kovid-19 kongresi için Gaziantep'te buluşacak

02.03.2022 18:42
Bilim insanları Kovid-19 kongresi için Gaziantep'te buluşacak

Gaziantep'te, dünyanın farklı ülkelerinden 100'e yakın seçkin bilim insanlarının katılacağı ve Kovid-19 salgınının görüşüleceği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kovid-19: Araştırmalar, Halk Sağlığı Politikası ve Klinik Uygulamalarından Alınan Dersler Kongresi" gerçekleştirilecek.

Gaziantep'te, dünyanın farklı ülkelerinden 100'e yakın seçkin bilim insanlarının katılacağı ve Kovid-19 salgınının görüşüleceği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kovid-19: Araştırmalar, Halk Sağlığı Politikası ve Klinik Uygulamalarından Alınan Dersler Kongresi" gerçekleştirilecek.

Valilik, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Üniversitesi desteğiyle 28 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek kongrede ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan 100'e yakın seçkin bilim insanı yer alacak.

Kovid-19 salgınının tüm yönleriyle tartışılacağı, görüşlerin ve deneyimlerin bildirileceği kongrenin sonuçları ve çıkarımları bilim dünyasına sunulacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Senato toplantı salonundaki basın toplantısında, küresel bir durumla ilgili kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Gaziantep'teki kongreyle bilim camiasına önemli bilgilerin sağlanacağını ifade eden Özaydın, "Gaziantep Orta Doğu'nun önemli bir şehri olmuştur. Bilimsel kongrelerde çözüme arayışlar yapılmaktır. Bu anlamda bu kongreye ev sahipliği yapmak sevindiricidir." dedi.

Rektör Yardımcısı Ayşe Balat ise Kovid-19 salgının ülkeleri sarstığını ve önemli sorunlara neden olduğunu belirtti.

Kongrede farkındalık oluşturulup çözüm politikaları üretileceğini anlatan Balat şunları kaydetti:

"Bir yerdeki sağlık sorunu oranın sorunu olarak kalmayabiliyor, bize de yansıyabiliyor. Biz nasıl bir köprü oluşturabileceğimizi kongrede tartışacağız. Bu son pandemi olmayacak, bundan sonra da pandemiler gelecek. Yüzyıl önce en eski pandemiyi İspanyol gribi olarak hatırlıyoruz, 100 yıl sonra dünya maalesef Kovid-19 pandemisine hazırlıksız yakalandı. Biliyoruz ki gelecekte pandemiler olacak, biz Kovid-19'dan ders alarak yeni pandemilere nasıl hazır olmalıyız, bunu tartışacağız."

Merkezi ABD'de bulunan Global Sağlık Araştırma ve Çözümleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Hammad da son iki yıldır salgının insan yaşamında büyük sıkıntılar oluşturduğuna ve bilim insanlarıyla salgına dair araştırmaları tartışacaklarına işaret etti.

Kongrenin bilimsel komite başkanı ve ABD'deki Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Basim Dubaybo da kongrede sağlanacak bilgilerin sağlık ve bilim dünyasına sunulacağını ve salgınla ilgili bilginin çoğaltılmasını amaçladıklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bilim insanları Kovid-19 kongresi için Gaziantep'te buluşacak - Son Dakika


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