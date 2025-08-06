Böbrek Taşı Nedenleri ve Önlemleri

BÖBREK taşının oluşmasının nedenlerini açıklayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, "Dünya genelinde her 11 kişiden birinin yaşadığı böbrek taşı problemleri, erkeklerde iki kat daha fazla görülüyor" dedi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, böbrek taşının oluşma nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Başakçı, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının da etkisine dikkat çekti.

'BÖBREK TAŞI EN ÇOK 35 İLA 55 YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR'

Böbrek taşlarının her yaştan kişide rastlanabilmesine rağmen, en çok 35 ila 55 yaş grubunda ortaya çıktığını söyleyen Op. Dr. Başakçı şunları söyledi:

"Bireylerin gün içinde az sıvı tüketmesi, tuzlu yiyeceklerle beslenmesi, hareketsiz kalması gibi nedenler böbrek taşı oluşumunu tetikliyor. Ayrıca ıspanak, pancar, kuşkonmaz, çikolata, çilek, pırasa, maydonoz, fıstık, badem ve kaju gibi besinler de olumsuz etkiliyor. Bu rahatsızlığın görüldüğü kişilerin ya da risk altındakilerin bol sıvı tüketmesi, aşırı proteinli gıdalardan kaçınması, hareket etmesi gerekiyor."

'SICAK BÖLGELERDE YAŞAYANLARDA DAHA SIK ORTAYA ÇIKIYOR'

Böbrek taşının aşırı sıcak bölgelerde yaşayanlarda sık görüldüğünün altını çizen Op. Dr. Başakçı, "Böbrek taşı kendini çoğunlukla ağrı, idrarda yanma gibi belirtilerle gösteriyor. Eğer hasta enfeksiyonel şiddetli ağrılar yaşıyorsa tıbbi müdahale de gerekebiliyor. Ancak çıkartılamayacak kadar büyük olan taşlar bulunduğu yerde holmium lazer kullanılarak küçük parçalara ayrılarak idrar yoluyla atılması da sağlanabiliyor" diye konuştu.

Op. Dr. Başakçı son olarak şunları söyledi:

"Lazerle taş kırma işleminde hastanın herhangi bir yarası olmadığı için 1 ila 2 gün içinde günlük rutinlerine dönebiliyor. Yine de sürecin bu noktaya gelmemesi adına alınabilecek en iyi önlem, bol bol sıvı tüketmek ve hareket etmek. Bu basit adımlar hem yaşam kalitesini artırıyor hem de potansiyel cerrahi müdahaleleri önlüyor."