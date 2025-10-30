Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi - Son Dakika
Sağlık

Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Bolu\'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
30.10.2025 15:45
Bolu'da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastada, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde deli dana hastalığı tespit edildi.

Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sonrasında ise Z.A.'nın. şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı.

İSTANBUL'DA LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi.

İZOLE ALANDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A.'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi - Son Dakika

