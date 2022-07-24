Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Bolu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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