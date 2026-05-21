Buca'da Sütlaç Günü Kutlandı

İzmir'in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda Ulusal Süt Haftası kapsamında öğrencilere dondurma ve sütlaç ikram edildi.

Okulun bahçesinde düzenlenen "Sütlaç Günü" etkinliği halk oyunları gösterisiyle başladı.

Daha sonra öğrencilere Mado tarafından dondurma ve sütlaç ikram edildi.

Okul müdürü Hasan Basri Karaoğlu, yaptığı konuşmada, sütün gelişme çağındaki çocuklar için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

Ulusal Süt Haftası kapsamında Türkiye'de ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Karaoğlu, "Sütlaç Günü'nü okulumuzda gelenekselleştirmek istiyoruz. Türk mutfak ve yemek kültüründe süt ve sütlacın çok önemli, köklü bir geçmişi var. Onun için sütlacı tercih ettik. Sponsorumuz Mado ve Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Mado Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey ise şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini dile getirerek, "Mado markamız olarak Buca şubemizle birlikte bu güzel organizasyonda yer alarak sağlıklı nesiller için sütün önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de sütlaç ve dondurmalarımızı çok beğendi." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Enes Asım Gülmez de okullarında ilk kez düzenlenen Sütlaç Günü'nde çok eğlendiğini söyledi.

Yusuf Enes Teke ise Sütlaç Günü'nün geleneksel hale getirilmesini istedi.