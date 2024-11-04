Bursa'da Organ Bağışı Haftası Yürüyüşle Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da Organ Bağışı Haftası Yürüyüşle Başladı

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Bursa'da Organ Bağışı Haftası, farkındalık yürüyüşüyle başladı; organ bağışının önemi vurgulandı.

04.11.2024 16:04
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Bursa'da Organ Bağışı haftası etkinlikleri yürüyüşle başladı

BURSA - Bursa'da Organ Bağışı Haftası açılış etkinlikleri Organ Bağışı Farkındalık Yürüyüşü ile başladı. Sağlık yöneticileri, organ nakil koordinatörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katılımı ile yapılan yürüyüşle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

3 Kasım 1975 tarihinde bir anneden oğula gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli ile Türkiye de başarılı organ nakilleri başladı. Başarılı nakil sayesinde her yıl 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası olarak çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Dünyada gerçekleştirilen organ nakillerinin yüzde 80'ini kadavradan yüzde 20'si canlıdan yapılırken Türkiye'de ise durum tam tersi. Pandemi sonrası organ bağış oranlarının daha da düşmesiyle yüzde 90'ı canlıdan, yüzde 10'u kadavradan yapılıyor. Türkiye'de Organ Bağışı ve Nakli faaliyetleri Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülürken, 9 Bölge Koordinasyon Merkezinden bir tanesi olan Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bilecik illerindeki tüm Organ Nakli ve Bağışı faaliyetlerini yürütülüyor.

Türkiye'de son 11 yıldır Organ bağışında Türkiye'nin en çok bağış yapılan bölgesi olan Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinliklerine Cumhuriyet Caddesinde yapılan Organ Bağışı Farkındalık Yürüyüşü ile başladı. Bursa'da görev yapan sağlık yöneticileri, organ nakil koordinatörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katılımı ile düzenlenen yürüyüşle organ bağışının önemine vurgu yapılarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle organ bağışının öneminin vurgulanacağını söyleyen Organ Nakil Koordinatörü Gülbahar Çalışkan, "Ülkemizde organ nakli bekleyen binlerce hastamız mevcut. Bunlara umut olabilmek, bekleme listesindeki hastalarımıza umut olabilmek için 3-9 Kasım arası Organ Bağışı farkındalık haftasıdır. Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi olarak birçok etkinlik yapıyoruz. Bugün açılış etkinliklerimizden yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdik. Bununla birlikte hafta boyunca organ bağışını arttırmaya yönelik etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Bursa Bölge olarak farkındalığı yüksek bir bölgeyiz. 12 yıldır organ bağışı konusunda birinci olan bir bölgeyiz. Yaptığımız etkinliklerle de hastalarımıza umut olmaya ve organ bağışını arttırmaya yönelik elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da Organ Bağışı Haftası Yürüyüşle Başladı - Son Dakika

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