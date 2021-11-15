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"Burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz" - Son Dakika

"Burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz"

15.11.2021 12:38
"Burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz"

Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Vepa Silapov, burun estetiğinin (rinoplasti) hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın bir prosedür haline geldiğini belirterek bu uygulama ile burun yapısından rahatsız olan kişilerin güzel bir burun görünümü ve özgüven kazanabildiğini söyledi.

Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Vepa Silapov, burun estetiğinin (rinoplasti) hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın bir prosedür haline geldiğini belirterek bu uygulama ile burun yapısından rahatsız olan kişilerin güzel bir burun görünümü ve özgüven kazanabildiğini söyledi. Silapov, "Rinoplasti; nefes alma, horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara kesin çözüm olabiliyor. Yani burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz" diye konuştu.

Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Vepa Silapov, rinoplasti hakkında değerlendirmeler yaptı. Karakteristik bir yüz özelliği olan burnun şeklinin ve boynun kişinin yüz görünümü için önemini vurgulayan Dr. Silapov, "Burun ucu ve burun sırtı konturunu düzeltmek veya estetiğini geliştirmek amacıyla rinoplasti uyguluyoruz. Temelde plastik ve estetik cerrahi işlem olan rinoplasti, burun şekillendirme prosedürüdür. Günümüzde uygulanan modern burun estetiği teknikleri birçok vakaya müdahale imkanı veriyor" açıklamasını yaptı.

"BURUNDAKİ SORUNLAR RİNOPLASTİ İLE ÇÖZÜLEBİLİYOR"

Rinoplastiye yaygın olarak burundan nefes almada zorluk yaşayan ve burun yapısı bozuk kişilerin başvurduğunu belirten rinoplasti uzmanı Silapov, "Burun tıkanıklığı birçok soruna yol açabilir. Egzersiz ya da sporda zorluk ortaya çıkar. Uyku düzeni bozulabilir. Ayrıca horlamaya ve uyku apnesi gibi önemli sorunlara yol açabilir. Özellikle günlük yaşamda aktif olarak çalışan ya da sürekli hareket halinde olan kişilerin aktivitelerini engelleyebilir. Bunun için burun spreyi ya da uyku apnesi tedavisi gibi bazı tıbbi tedaviler uygulanıyor. Ama burnun şeklinden kaynaklanan sorunlar ve estetik görünümü iyileştirmek için rinoplasti öneriyoruz. Herhangi bir travma ya da darp sonucu burun kemiğinde meydana gelen sorunlar da rinoplasti ile çözülebiliyor" şeklinde konuştu.

"BURUN ESTETİĞİ KARMAŞIK BİR ESTETİK OPERASYONDUR"

Op. Dr. Silapov; burun kamburluğunu azaltmak, burun ucunu inceltmek veya asimetrileri düzeltmek gibi işlemler için estetik rinoplastinin uygulandığını kaydetti. Burunda kozmetik değişiklikler fonksiyonel rinoplasti ile kombine edildiğinde iyi bir sonuç alınabildiğini belirten Silapov, şu bilgileri verdi:

"Burun estetiği, genel anestezi altında yapılan karmaşık bir estetik operasyondur. Burun tabanı boyunca çok küçük bir kesi ile yapılır. Bu kesi, burunda görülmeyen kesilerle bağlantılıdır. Bu kesilerden burundaki kıkırdak ve kemiklere erişim sağlanıyor. Daha sonra burun geçişlerini iyileştirerek kemik ve kıkırdakta uygulanan ince işlemlerle burun şekillendirme işlemi yapılıyor."

"CERRAH ÇOK İYİ SEÇİLMELİDİR"

Rinoplastide en iyi sonucu elde etmenin, uyumlu cilt dokusu ve yapısal olarak sağlam burun iskeleti ile bağlantılı olduğuna işaret eden burun estetiği uzmanı, şöyle devam etti:

"Rinoplasti, bu alanda tecrübeli hekimlerin uygulayabileceği bir prosedürdür. Operasyon sırasında kritik adımlar var. Bu adımlar, aynı zamanda burunda doğal görünümü elde etmenin de anahtarıdır. Bu sebeple rinoplasti yaptıracak kişilerin, estetik cerrahı çok iyi seçmesi gerekir. Bu uygulama, sadece estetik kaygılarla yapılmıyor. Sağlıklı nefes almak ve burnun işlevini iyileştirmek için rinoplastiye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, horlama gibi sorunların tedavisi için de rinoplasti uyguluyoruz. Tüm bunlar kombine uygulamalardır. Bu sebeple rinoplastide tecrübe çok önemlidir."

EN HASSAS İŞLEM: RİNOPLASTİ

"Rinoplasti, KBB veya plastik cerrahın yapması gereken en hassas işlemlerden biridir" diyen Vepa Silapov, "Rinoplastiye duyulan ihtiyaç değişse de genellikle estetik bir sorunu, solunum bozukluğunu veya her ikisini de düzeltmek için uygulanabilir. Uzman rinoplasti cerrahları, bu hayati bölgede solunum bütünlüğünü koruyabilmeli veya geliştirebilmelidir. Yüz uyumunu iyileştirmek için de burun yapısını değiştirme konusunda uzman olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"RİNOPLASTİ YAYGIN BİR PROSEDÜR HALİNE GELDİ"

Op. Dr. Vepa Silapov, "Rinoplasti, burun kemiğinin şekillendirilmesi ve burun kıkırdağının değiştirilmesi gibi prosedürler içerebilir. Burun ucu estetiğinde, burun ucunun burun sırtı ve diğer bölümleri ile orantılı olmasını sağlıyoruz. Böylece burunda, yüz ile uyumlu bir estetik ve denge elde ediliyor" dedi. Silapov, burnunun görünümünden memnun olmayan birçok kişinin rinoplastiye başvurduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Burun estetiğini sadece kadınların yaptırdığına dair genel bir algı vardır. Bu doğru değil. Rinoplasti, hem erkekler hem kadınlar arasında yaygın bir prosedür haline geldi. Burnunun yapısından rahatsız olan kişiler, güzel bir burun görünümü elde edebiliyor, özgüven kazanabiliyor. Ayrıca, nefes alma, horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara da kesin çözüm olabiliyor. Yani burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz."


Burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz
Burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz

Burun estetiği, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz' - Son Dakika


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