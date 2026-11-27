Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk kez uygulanan CAIRS tedavisi, ileri evre keratokonus hastası Elmas Erdem'e umut oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2001'den bu yana keratokonus hastalığıyla mücadele eden Erdem, farklı sağlık merkezlerinde tedavi gördü.

Kontakt lens tedavisinden de istediği sonucu alamayan Erdem, ağustosta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkiklerde görme seviyesinin yüzde 5 olduğu belirlenen Erdem'e, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ceylan tarafından korneanın şeklini düzelterek görme seviyesini artırmayı hedefleyen yeni bir yöntem olan CAIRS tedavisi uygulandı.

Yıllardır görme kaybıyla mücadele eden Erdem'in, kornea nakline gerek kalmadan uygulanan tedaviyle görme seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye yükseltildi.

"Öncelikle kornea içerisinde bir tünel oluşturuyoruz"

Doç. Dr. Ceylan, uygun hastalarda CAIRS tedavisinin kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Hastanın ilk başvurduğunda görme seviyesinin çok düşük olduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"CAIRS tedavisi, özellikle keratokonus hastalarında korneanın şeklini düzenlemeyi ve görme kalitesini artırmayı amaçlayan güncel bir tedavi yöntemidir. Kliniğimizde bulunan refraktif cerrahi ünitemizdeki ileri teknoloji lazer cihazımızla öncelikle kornea içerisinde bir tünel oluşturuyoruz. Ardından donör kornea dokusundan hazırladığımız özel halka segmentlerini bu tünellere yerleştiriyoruz. Böylece keratokonus nedeniyle bozulmuş ve düzensizleşmiş kornea şeklini yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu tedavi sayesinde hastalarımızın görme kalitesini artırmayı, yaşam kalitelerini yükseltmeyi ve uygun hastalarda kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. "

Elmas Erdem ise operasyon sonrası görme yetisinin yüzde 50'lere ulaştığını belirterek, kendisi gibi olan hastalar için umut verici bir tedavi olduğunu ifade etti.