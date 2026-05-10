Çanakkale'de Anneler Günü Etkinliği
Çanakkale'de Anneler Günü Etkinliği

Çanakkale\'de Anneler Günü Etkinliği
10.05.2026 09:23
Çanakkale'de Anneler Günü'nde, 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi kapsamında anne adayları bir araya geldi.

Çanakkale'de ebeler ve gebeler, Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğünde görevli koordinatör ebelerle buluşan anne adayları, Halk Bahçesi'nde fizyoterapist Beyzanur Aydınlı eşliğinde gebeliğe uygun egzersizler yaptı.

Diyetisyen Gizem Artma da sağlıklı beslenmenin önemi hakkında anne adaylarını bilgilendirdi.

Barbaros Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Büşra Çimen Korkmaz, projeye ilişkin AA muhabirine, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile gebelerin, gebelik süreçlerini takip ettiklerini aktardı.

Özellikle yüksek riskli grupta bulunan, 28 haftayı geçmiş ilk gebeliği olan anne adaylarını telefonla aradıklarını anlatan Korkmaz, "Herhangi bir hastalığı veya kullandığı ilaç var mı bunları öğreniyoruz. Eğer kişi de kabul ederse ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Takiplerimizi ve aramalarımızı en az üç kez olacak şekilde planlıyoruz. Eğer kişiye ulaşamadığımız durumlarda ise aile hekimi ya da bir yakını üzerinden mutlaka irtibata geçiyoruz. Bugüne kadar Çanakkale'de ulaşamadığımız bir gebemiz olmadı." dedi.

Korkmaz, gebelere sağlıklı beslenmeyi ve hareket etmeyi tavsiye etiklerini belirterek, anne adaylarını Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki "gebe okulu" eğitimlerine davet etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sağlık, Son Dakika

