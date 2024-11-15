Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz

Canan Karatay\'dan olay yaratan \'aşı\' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz

Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamaları ile bir kez daha şaşkınlık yarattı. HPV aşılarını eleştiren Karatay, ''Sünnetli ülkelerde HPV olmaz'' dedi.

15.11.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzmanların büyük bir bölümü, erken tanının büyük bir öneminin bulunduğu meme kanserine karşı 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılmasını öneriyor. Ancak Karatay ise bunun tam tersini söyledi ve mamografi için oldukça keskin yorumlarda buludu. Karatay, "Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir" ifadesini kullandı.

Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz

"SÜNNETLİ ÜLKELERDE HPV OLMAZ"

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da eleştiren Prof. Dr. Karatay, "Sünnetli ülkelerde HPV olmaz" dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılmaması konusundaki uyarılarını da yineledi.

KADINLARA 'KİMYASAL' UYARISI

Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyararak, 'Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara'daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum' dedi.

SPOR UYARISI

Prof. Dr. Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. Karatay, "Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli" dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI UYARISINI YİNELEDİ

Prof. Dr. Karatay, bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. Karatay, "Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Ne imama nede sana uymuyorum ben ablacım 1 16 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Somuncu Dusmani cikmis Muane ucreti ne kadar bir arastirin. Hepiniz aynisiniz bir gram. faydasi oldumu ulkemize. Kendin lamcunu yerken nefes almiyordun. Hamuru uzaylilar mi Yogurdu:) !!!. 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne söylese 3 Doğru 2 Yanlışı Götürüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.