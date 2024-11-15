Canan Karatay\'dan olay yaratan \'aşı\' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz

Sağlık

Ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, konuk olduğu bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzmanların büyük bir bölümü, erken tanının büyük bir öneminin bulunduğu meme kanserine karşı 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılmasını öneriyor. Ancak Karatay ise bunun tam tersini söyledi ve mamografi için oldukça keskin yorumlarda buludu. Karatay, "Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir" ifadesini kullandı.

"SÜNNETLİ ÜLKELERDE HPV OLMAZ"

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da eleştiren Prof. Dr. Karatay, "Sünnetli ülkelerde HPV olmaz" dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılmaması konusundaki uyarılarını da yineledi.

KADINLARA 'KİMYASAL' UYARISI

Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyararak, 'Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara'daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum' dedi.

SPOR UYARISI

Prof. Dr. Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. Karatay, "Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli" dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI UYARISINI YİNELEDİ

Prof. Dr. Karatay, bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. Karatay, "Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var" dedi.