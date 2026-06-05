Çarşamba Hastanesi'ne Yeni Uzmanlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çarşamba Hastanesi'ne Yeni Uzmanlar

Çarşamba Hastanesi\'ne Yeni Uzmanlar
05.06.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni uzmanlar, burun estetiği dahil KBB hizmetlerini artıracak. Randevular MHRS ile alınabilir.

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastaneye atanan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları Opr. Dr. Ozan Çolak ve Opr. Dr. Furkan Balaban hasta kabulüne başladı.

Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte Çarşamba Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz alanında sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlerken, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatları da yapılmaya başlanacak. Böylece vatandaşlar hem estetik hem de fonksiyonel burun ameliyatları için farklı merkezlere gitmek zorunda kalmadan bu hizmetlerden ilçelerinde yararlanabilecek.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, hastaneye kazandırılan yeni hekimlerin sağlık hizmetlerinin niteliğine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Opr. Dr. Ozan Çolak ve Opr. Dr. Furkan Balaban'ın hastanemizde göreve başlamasıyla birlikte Kulak Burun Boğaz branşındaki hizmet kapasitemiz önemli ölçüde artmıştır. Özellikle burun estetiği ameliyatlarının hastanemizde gerçekleştirilecek olması, vatandaşlarımızın bu hizmete daha kolay erişebilmesini sağlayacaktır. Hastanemizin uzman hekim kadrosunu güçlendirerek bölgemize daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Çarşamba Devlet Hastanesi yönetimi, göreve başlayan Opr. Dr. Ozan Çolak ve Opr. Dr. Furkan Balaban'a yeni görevlerinde başarılar dilerken, vatandaşların randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden oluşturabileceklerini hatırlattı.

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte Çarşamba Devlet Hastanesi, bölge halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve kalitesini artırmayı sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hastane, Sağlık, Yaşam, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çarşamba Hastanesi'ne Yeni Uzmanlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:00:31. #7.12#
SON DAKİKA: Çarşamba Hastanesi'ne Yeni Uzmanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.