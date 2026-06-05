Çarşamba Hastanesi\'ne Yeni Uzmanlar

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastaneye atanan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları Opr. Dr. Ozan Çolak ve Opr. Dr. Furkan Balaban hasta kabulüne başladı.

Yeni uzman hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte Çarşamba Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz alanında sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlerken, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatları da yapılmaya başlanacak. Böylece vatandaşlar hem estetik hem de fonksiyonel burun ameliyatları için farklı merkezlere gitmek zorunda kalmadan bu hizmetlerden ilçelerinde yararlanabilecek.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, hastaneye kazandırılan yeni hekimlerin sağlık hizmetlerinin niteliğine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Opr. Dr. Ozan Çolak ve Opr. Dr. Furkan Balaban'ın hastanemizde göreve başlamasıyla birlikte Kulak Burun Boğaz branşındaki hizmet kapasitemiz önemli ölçüde artmıştır. Özellikle burun estetiği ameliyatlarının hastanemizde gerçekleştirilecek olması, vatandaşlarımızın bu hizmete daha kolay erişebilmesini sağlayacaktır. Hastanemizin uzman hekim kadrosunu güçlendirerek bölgemize daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Çarşamba Devlet Hastanesi yönetimi, göreve başlayan Opr. Dr. Ozan Çolak ve Opr. Dr. Furkan Balaban'a yeni görevlerinde başarılar dilerken, vatandaşların randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden oluşturabileceklerini hatırlattı.

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte Çarşamba Devlet Hastanesi, bölge halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve kalitesini artırmayı sürdürüyor. - SAMSUN