Cezaevlerinde Çevrim İçi Sigara Bırakma Hizmeti - Son Dakika
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Cezaevlerinde Çevrim İçi Sigara Bırakma Hizmeti

Cezaevlerinde Çevrim İçi Sigara Bırakma Hizmeti
04.07.2026 10:47
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Sağlık ve Adalet Bakanlıkları, ceza infaz kurumlarında çevrim içi sigara bırakma hizmetini başlattı.

Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortak projesiyle çevrim içi sigara bırakma hizmetinin ceza infaz kurumlarında uygulanmaya başlandı.

Çevrim içi sigara bırakma hizmetinin ceza infaz kurumlarında uygulanabilmesi amacıyla 'Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP)', 'E-doktor Uygulamasının' sigara bırakma polikliniklerine entegre edildi. Söz konusu entegrasyon 22 Haziran Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

Bu kapsamda ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara çevrim içi (uzaktan) sigara bırakma hizmeti verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortaklığında yürütülen uygulama kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki polikliniklere başvuran hükümlüler sigara bırakma desteği alabiliyor.

Hekim tarafından uygun görülmesi halinde sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç, ceza infaz kurumuna en yakın ilaç dağıtım merkezinden, ceza infaz kurumu personeli tarafından alınarak hükümlüye ulaştırılıyor.

Bu çerçevede Ankara Gölbaşı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde destek alan bir hükümlü, doktoruyla yaptığı görüşmede, tedavisine başladığını ve 28 gündür sigara içmediğini anlattı. Hükümlü, "İyiyim arkadaşlarımla oturuyorum sigara içilen ortamda da bulunuyorum ama canım hiç çekmiyor, tam tersi midem bulanıyor" diye konuştu.

"Maddi olarak sigara çok etkiliyor burada"

Sigaranın sağlığını etkilediğini ve maddi açıdan zorlandığı için bırakmak istediğini dile getiren Hükümlü, "Burada spor faaliyeti var halı sahaya çıkıyoruz. Oynadığımız zaman daralma geliyordu, nefes alamayacak gibi hissediyorduk. Biraz da maddi olarak sigara çok etkiliyor burada. Aileme yük olmaktan biraz kurutulurum. O açıdan biraz düşünce oldu" ifadelerini kullandı.

"Sigara bizi söndürmeden biz onu söndürelim"

Sigara bırakmak için ilk randevusuna giren bir başka hükümlü ise, "Ben günlük bir paket sigara içiyorum. Ben normalde bu kadar içmiyordum bu gidişat biraz sorun olduğu içi, maddi yönden değil de sağlığım için. Spor yapıyorum hemen yoruluyorum. Halı sahaya çıkıyoruz, top oynuyoruz hemen yoruluyorum. Sigara iyice yordu beni. Sigara bizi söndürmeden biz onu söndürelim diyorum" şeklinde konuştu.

"Burada cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerin talepleri doğrultusunda randevular açılıyor"

Gölbaşı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Uzman Doktor Saliha Okumuş, "Biz zaten Sağlık Bakanlığı olarak uzaktan sigara bırakma polikliniğe hizmet vermekteydik. Son dönemde Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bir uzaktan muayene sistemi oldu bu da. Burada cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerin talepleri doğrultusunda randevular açılıyor. Biz de onları o saatte, randevu saati geldiğinde görüşme yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kişiyle motivasyonel görüşmesini yapıyoruz"

Öncelikle görüşmede bağımlılık durumunu değerlendirdiklerini aktaran Okumuş, tedavilerini buna göre ayarladıklarını anlattı. Okumuş, "Bizim bazı tetkiklere ihtiyacımız oluyor. Bu konuda cezaevinde bulunan aile kimliği birimindeki hekimler bizlere yardımcı oluyor. Bizler de onların istediği yaptırdığı tetkiklerden de faydalanarak onların e nabızdan sonuçlarını değerlendiriyoruz ve kişiyle motivasyonel görüşmesini yapıyoruz. Ayrıca alışkanlık değişiminden, sigara içmesi isteği geldiği zaman o şartlarda yapabileceğine ilişkin önerilerde bulunuyoruz. Sonrasında bir tedavi planı çizebiliyoruz. Eğer ilaç başlamamız gerekirse başladığımız ilaçlardan cezaevi yönetimi temin ediyorlar. O şekilde tedavilerini kullanıyorlar" dedi.

"Cezaevi şartları ne kadar sınırlı olsa da, sigarayı bırakmak isteyen kişiler var"

Cezaevlerinde de sigarayı bırakmak isteyen pek çok kişinin olduğunu söyleyen Okumuş, "Cezaevi şartları ne kadar sınırlı olsa da, kısıtlı şartlarda olsa da sigarayı bırakmak isteyen kişiler var. Tedavilerimiz de oldukça etkili bu konuda. Başladığımız kişilerin de bırakabildiğini gördük. Ben de yeni başladığımız için sürece biraz farklı oldu ama memnun oldum. Bırakabildiklerini gördük. Güzel bir sonuç aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Çevrim içi (Uzaktan) Sigara Bırakma Polikliniği hizmetinin ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cezaevlerinde Çevrim İçi Sigara Bırakma Hizmeti - Son Dakika

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