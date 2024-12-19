Çift Ambulansla Hayat Kurtarıyor

Sağlık

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan sağlık çalışanı Özcan ve Hanife Obut çifti, aynı ambulansta hasta ve yaralıların yardımına koşuyor.

Yaklaşık 19 yıl önce arkadaşlarının vesilesiyle tanışıp evlenen ambulans şoförü Özcan ve acil tıp teknisyeni Hanife Obut, 10 yıldır birlikte çalıştıkları Develi 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda mesai harcıyor.

Hem iş hem hayat arkadaşı olan Obut çifti, zorlu görevler için zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

Hanife Obut, AA muhabirine, 23 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını, bunun 18 yılında 112'de görev yaptığını söyledi.

Eşiyle çalışma saatlerinin değişkenlik gösterebildiğini anlatan Obut, şöyle devam etti:

"Bir gün eşim 24 saat nöbetçi oluyor, bir gün ben oluyorum. Çocuklarımızı büyütme açısından bize avantaj oldu, bakıcıyla uğraşmadık. O şekilde çocuklarımızı büyüttük. Beraber nöbet tuttuğumuz oluyor. Bizim için şimdi bunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Beraber nöbetçi olduğumuzda ertesi gün beraber vakit geçirebilme imkanımız oluyor."

Obut, 112'de çalışmanın zorlukları olduğunu ancak bunların üstesinden geldiklerini dile getirdi.

Karı koca çalışmanın mutluluk verici olduğuna işaret eden Obut, "Vakalarda, kendimizi daha rahat hissediyoruz. Birbirimizi daha iyi tanıdığımız için vakaya müdahale hızımızı ya da nasıl müdahale edeceğimizi daha iyi biliyoruz. Tabii, işteki iş bölümü evde de devam ediyor." dedi.

Obut, insanların hayatlarına dokunabilmenin, onlara zor zamanlarında yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bir hayata, bir cana dokunmak, onlara yardımcı olmak güzel bir duygu. İşimi severek yapıyorum ve işime aşığım. Sevdiğim işi de eşimle beraber yapmak bana ayrıca gurur veriyor. Bu iş sayesinde üç çocuğumuzu büyüttük." diye konuştu.

Ambulans şoförü Özcan Obut da 28 yıldır bu meslekte olduğunu ve hastalara ulaşmak için zamanla yarıştıklarını kaydetti.

"Aile hayatımızdaki uyum iş hayatımıza da yansıyor"

Sevgilerinin işe de yansıdığını aktaran Obut, "Elbette bu işte çalışmanın zorlukları var ama biz birlikte çalışmaktan oldukça mutluyuz. Sevdiğim insanla beraber aynı işi yapmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Aynı zamanda rahatlık da veriyor. Eşimle beraber çalıştığımız için bu aile hayatımızdaki uyum iş hayatımıza da yansıyor. Bu bize kolaylık da sağlıyor. Eşimle birlikte son 10 yıldır aynı ambulansla görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.