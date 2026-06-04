Cilt Kanseri Eğitimi Kayseri Devlet Hastanesi'nde - Son Dakika
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Cilt Kanseri Eğitimi Kayseri Devlet Hastanesi'nde

Cilt Kanseri Eğitimi Kayseri Devlet Hastanesi\'nde
04.06.2026 14:17
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Dr. Nur Büşra Akdağ, hastane personeline cilt kanseri farkındalık eğitimi verdi.

Kayseri Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Büşra Akdağ tarafından hastane personeline 'Cilt Kanseri Farkındalık Eğitimi' verildi.

Hastane personeline verilen eğitimde Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Büşra Akdağ; cilt kanserlerinin erken tanısının önemi, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve farkındalık oluşturulmasına yönelik bilgiler paylaştı. Akdağ ayrıca yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş ışınlarına maruziyetin artmasına bağlı olarak gelişebilen cilt lekeleri, bu lekelerden korunma yöntemleri ve düzenli güneş koruyucu kullanımının önemi hakkında da görüşlerini iletti.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "Eğitime katkılarından dolayı Dr. Nur Büşra Akdağ'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Cilt Kanseri Eğitimi Kayseri Devlet Hastanesi'nde - Son Dakika

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