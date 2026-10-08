Çivril Devlet Hastanesi’ne üç yeni fizik tedavi cihazı - Son Dakika
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Çivril Devlet Hastanesi’ne üç yeni fizik tedavi cihazı

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Çivril Devlet Hastanesi’ne üç yeni fizik tedavi cihazı
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Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesine hayırseverlerin desteğiyle üç yeni cihaz kazandırıldı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesine hayırseverlerin desteğiyle üç yeni cihaz kazandırıldı. Bağış yoluyla temin edilen cihazlar, hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmaya başlanan Whirlpool cihazıyla sıcak ve hareketli sudan yararlanılarak kas spazmı ve ağrının azaltılması, eklem hareketlerinin kolaylaştırılması ve hareket kabiliyetinin desteklenmesi amaçlanıyor. Cihazın, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra yaralanma ve ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerinde de kullanılabildiği belirtildi.

Küçük eklemlerde ısı tedavisi

Parafin banyosu cihazı, özellikle el, parmak ve ayak gibi küçük eklemlere yönelik bölgesel ısı uygulamalarında kullanılıyor. Uygulamanın eklem sertliği ve ağrının azaltılmasına, dokuların gevşetilmesine ve hareketlerin kolaylaştırılmasına katkı sağladığı bildirildi.

ESWT ile şok dalga uygulaması

Üniteye kazandırılan bir diğer cihaz olan ESWT ile ağrılı bölgeye kontrollü mekanik ses dalgaları uygulanıyor.

Şok dalga tedavisinin başta topuk dikeni, tenisçi ve golfçü dirseği olmak üzere bazı kronik tendon sorunlarında kullanılabildiği ifade edildi.

Yeni cihazların hizmete alınmasıyla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinin fizik tedavi ünitesindeki uygulama imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Çivril Devlet HastanesiDevlet HastanesiSağlıkSon Dakika

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