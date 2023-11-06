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Cizre Devlet Hastanesinde Şiddet Olayı: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Cizre Devlet Hastanesinde Şiddet Olayı: Üç Kişi Tutuklandı

Son Güncelleme: 06.11.2023 00:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesinde meydana gelen kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayıyla ilgili üç kişinin tutuklandığını açıkladı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

"Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır." diyen Bakan Koca, "Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, akraba iki aile arasında sokakta çıkan kavga hastanede de devam etmişti. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda 3 kişi yaralanmış, 4 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Cizre Devlet Hastanesinde Şiddet Olayı: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre Devlet Hastanesinde Şiddet Olayı: Üç Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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